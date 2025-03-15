Міф чи реальність: чи звикає ваше волосся до шампуню?

Дерматологи стверджують, що волосся не може "звикнути" до шампуню. Шампунь - це засіб для очищення шкіри голови та волосся від забруднень, надлишку шкірного сала та залишків стайлінгових засобів. Його основні компоненти - поверхнево-активні речовини (ПАР), які не змінюють структуру волосся.

Чому ж тоді здається, що шампунь перестав працювати?

Зміна стану волосся

З віком структура волосся змінюється, воно стає більш сухим або жирним.

Гормональні зміни, стрес, фарбування, хімічна завивка - все це впливає на стан волосся.

Сезонні зміни також можуть впливати на стан волосся.

Накопичення залишків

Стайлінгові засоби, мінерали з жорсткої води можуть накопичуватися на волоссі, роблячи його тьмяним і неживим.

Це створює відчуття, що шампунь не справляється зі своїм завданням.

Зміна потреб

З часом потреби вашого волосся можуть змінюватися. Наприклад, після фарбування йому потрібно більше зволоження.

Що робити, якщо шампунь не діє?

Періодично змінюйте шампунь

Це допоможе уникнути накопичення залишків і забезпечити волоссю необхідний догляд.

Використовуйте глибоко очищаючий шампунь

Раз на тиждень використовуйте шампунь для глибокого очищення, щоб видалити накопичені залишки.

Зверніть увагу на стан волосся

Якщо стан волосся різко змінився, зверніться до дерматолога або трихолога.

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