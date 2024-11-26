З сульфатами чи без? Дерматологи розповіли, як обрати ідеальний для вас шампунь

Незалежно від того, чи ваше волосся пряме й жирне, чи кучеряве й сухе, пошук найздоровішого шампуню допоможе вашим пасмам повністю розкрити свій потенціал. Чи справді настільки поганий сульфатний шампунь?

Як обрати ідеальний шампунь для вашого волосся, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Today.

Що варто знати про миття шампунем

Професор дерматології Стенфордського медичного центру Закіа Рахман пояснила, якщо ми не очищаємо шкіру голови регулярно, ці виділення з сальних залоз можуть накопичуватися і стати поживою для бактерій і грибків, які живуть на поверхні шкіри голови.

Окрім цього, шампунь допомагає видалити піт і забруднювачі навколишнього середовища зі шкіри голови та волосся. Шампунь також допомагає видалити те, що ми наносимо на наше волосся. Це спреї, лосьйони та масла.

Найздоровіший шампунь для вашого типу волосся

Американська академія дерматології пояснює, що вам слід вибрати шампунь, який підходить для вашого типу волосся, наприклад прямого, тонкого або кучерявого.

Отже, щоб знайти найздоровіший шампунь для вас, вам спочатку потрібно поспостерігати за своїм волоссям і шкірою голови, щоб знати, що вам потрібно, кажуть експерти.

Рекомендується думати про шампунь з точки зору його діючих інгредієнтів:

Аніонні миючі засоби

Це в основному сульфати і вони дуже ефективні для видалення жиру та поту зі шкіри голови та волосся. Хоча вони, як правило, найкращі в очищенні, вони можуть викликати сухість шкіри голови та волосся, якщо їх використовувати занадто часто, кажуть експерти.

Катіонні миючі засоби

Ці інгредієнти можуть бути не такими ефективними в очищенні або спінюванні, як аніонні миючі засоби, але вони надають волоссю м’якості та роблять його дуже слухняним.

Це робить катіонні миючі засоби кращим вибором для людей з хімічно обробленим або пофарбованим волоссям.

Поширеною катіонно поверхнево-активною речовиною в шампуні є цетилтриметиламоній хлорид.

Ви також можете знайти ці інгредієнти в кондиціонерах і шампунях.

Амфотерні мийні засоби

Амфотерні миючі засоби часто використовуються в щадних шампунях і навіть дитячих шампунях. Вони добре очищають і спінюють і не щипають очі.

У списку інгредієнтів ви побачите амфотерні миючі засоби, зазначені як бетаїни та похідні імадазолію.

Як часто потрібно використовувати шампунь?

Однозначної відповіді на це питання насправді немає, тому що це залежить від вашої індивідуальної шкіри голови та типу волосся, вашого образу життя (наприклад, як часто ви тренуєтесь) і продуктів для волосся, які ви використовуєте.

Чи потрібно уникати сульфатів?

Сульфати, такі як лаврсульфат натрію (SLS), є поширеним видом поверхнево-активної речовини, що міститься в шампуні. Це означає, що ці сполуки очищають і видаляють бруд, жир і продукти з вашої шкіри голови та волосся.

Останніми роками сульфати привернули багато уваги, оскільки в соціальних мережах поширювалися заяви про те, що вони можуть бути канцерогенними. Хоча заяви про канцерогенність були повністю розвінчані, деякі люди мають причини уникати або зводити до мінімуму використання сульфатів у шампуні. Основне занепокоєння в ці дні полягає в тому, що інгредієнти можуть викликати подразнення шкіри голови.

За словами експертів, при частому використанні сульфатних шампунів ваше волосся може стати грубим, тьмяним, кучерявим і легко сплутаним. А для людей, які мають фарбоване волосся, сульфати можуть позбавити кольору. Тому експерти радять час від часу чергувати шампуні.