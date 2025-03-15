Миф или реальность: привыкают ли ваши волосы к шампуню?

Дерматологи утверждают, что волосы не могут "привыкнуть" к шампуню. Шампунь - это средство для очищения кожи головы и волос от загрязнений, избытка кожного сала и остатков стайлинговых средств. Его основные компоненты - поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые не изменяют структуру волос.

Почему же тогда кажется, что шампунь перестал работать?

Изменение состояния волос

С возрастом структура волос меняется, они становятся более сухими или жирными.

Гормональные изменения, стресс, окрашивание, химическая завивка - все это влияет на состояние волос.

Сезонные изменения также могут влиять на состояние волос.

Накопление остатков

Стайлинговые средства, минералы из жесткой воды могут накапливаться на волосах, делая их тусклыми и безжизненными.

Это создает ощущение, что шампунь не справляется со своей задачей.

Изменение потребностей

Со временем потребности ваших волос могут меняться. Например, после окрашивания им нужно больше увлажнения.

Что делать, если шампунь не действует?

Периодически меняйте шампунь

Это поможет избежать накопления остатков и обеспечить волосам необходимый уход.

Используйте глубоко очищающий шампунь

Раз в неделю используйте шампунь для глубокого очищения, чтобы удалить накопившиеся остатки.

Обратите внимание на состояние волос

Если состояние волос резко изменилось, обратитесь к дерматологу или трихологу.

Вас может заинтересовать