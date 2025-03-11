Не лише генетика: чому випадає волосся, псуються нігті та з'являється рання сивина

Випадіння волосся, сухість, ламкість, рання сивина та погіршення стану нігтів можуть свідчити про серйозні проблеми зі здоров'ям. Ці ознаки вказують на дефіцит поживних речовин в організмі.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис тренера та дієтолога Юрія Попка у Facebook.

Причини поганих нігтей волосся та шкіри Хоча генетика відіграє певну роль, спосіб життя, особливо харчування, є ключовим фактором. Багато хто вважає ранню сивину спадковою, але стан організму батьків також має значення. Основні причини проблем з волоссям та нігтями: Проблеми з шлунково-кишковим трактом (ШКТ) Низька кислотність шлункового соку ускладнює засвоєння білків, заліза, цинку, міді, вітаміну В12 та вітаміну С. Симптомами можуть бути неприємний запах з рота, біль у шлунку, відрижка, здуття, діарея, закреп. Необхідно дослідити стан ШКТ та виявити причину порушень (низька кислотність, застій жовчі, недостатність ферментів підшлункової). Дефіцит поживних речовин Недостатнє споживання клітковини, жирів, білків, вуглеводів, вітамінів та мінералів. Необхідно збалансувати раціон та додати продукти, багаті на необхідні мікроелементи (морепродукти, яловичина, бобові, шпинат, горіхи). Інсулінорезистентність Надлишок вуглеводів, часті перекуси та низька фізична активність підвищують рівень інсуліну та фермент 5-альфа-редуктазу, що призводить до випадіння волосся. Тренер радить перевірити рівень глюкози та інсуліну в крові. Зовнішні засоби (маски, шампуні) не допоможуть, якщо не вирішити внутрішні проблеми. За словами експерта, треба почати з обстеження організму та налагодження харчування. Також уникайте стресу, який негативно впливає на стан волосся. Вас може зацікавити Дерматолог назвала три речі, які нізащо не треба робити з волоссям

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