ua en ru
Сб, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Міф чи реальність: чи звикає ваше волосся до шампуню?

Субота 15 березня 2025 15:07
UA EN RU
Міф чи реальність: чи звикає ваше волосся до шампуню? Фото: Чи потрібно постійно змінювати шампунь? (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Чи помічали ви, що ваш улюблений шампунь з часом ніби втрачає свою ефективність? Багато хто вважає, що волосся "звикає" до одного й того ж засобу. Але чи так це насправді?

Чи треба постійно змінювати шампунь для волосся, пояснює РБК-Україна (проект Styler).

Дерматологи стверджують, що волосся не може "звикнути" до шампуню. Шампунь - це засіб для очищення шкіри голови та волосся від забруднень, надлишку шкірного сала та залишків стайлінгових засобів. Його основні компоненти - поверхнево-активні речовини (ПАР), які не змінюють структуру волосся.

Чому ж тоді здається, що шампунь перестав працювати?

Зміна стану волосся

З віком структура волосся змінюється, воно стає більш сухим або жирним.

Гормональні зміни, стрес, фарбування, хімічна завивка - все це впливає на стан волосся.

Сезонні зміни також можуть впливати на стан волосся.

Накопичення залишків

Стайлінгові засоби, мінерали з жорсткої води можуть накопичуватися на волоссі, роблячи його тьмяним і неживим.

Це створює відчуття, що шампунь не справляється зі своїм завданням.

Зміна потреб

З часом потреби вашого волосся можуть змінюватися. Наприклад, після фарбування йому потрібно більше зволоження.

Що робити, якщо шампунь не діє?

Періодично змінюйте шампунь

Це допоможе уникнути накопичення залишків і забезпечити волоссю необхідний догляд.

Використовуйте глибоко очищаючий шампунь

Раз на тиждень використовуйте шампунь для глибокого очищення, щоб видалити накопичені залишки.

Зверніть увагу на стан волосся

Якщо стан волосся різко змінився, зверніться до дерматолога або трихолога.

Вас може зацікавити

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краса Здоров'я Волосся
NEWS
"Довгий Нептун" пройшов успішне бойове застосування, - Зеленський
"Довгий Нептун" пройшов успішне бойове застосування, - Зеленський