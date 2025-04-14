Чи безпечно обрізати кутикулу на нігтях? Відповідь вас здивує

Чи безпечно обрізати кутикулу

Майстер манікюрю Рене Окель Меса розповіла, що обрізання кутикули вдома може підвищувати ризик інфікування та може спричинити довгострокове пошкодження нігтьового ложа.

Тому багато фахівців рекомендують натомість відсунути кутикулу. Важливо знати, що кутикули покликані захищати нігті та служити захисним бар’єром.

Надмірне обрізання кутикул може спричинити відкриті рани, подразнення, інфекцію або запалення. Єдиний виняток із цього правила - якщо шкіра кутикули надлишкова навіть після відсунення кутикул.

Відсування кутикули, тобто обережне відштовхування надлишкової шкіри кутикули від основи нігтьової пластини, шкодить здоров’ю нігтів лише в тому випадку, якщо процес видалення виконується надто агресивно.

Ризики переважають переваги, лише якщо пушер для кутикули використовується з надмірною силою або тиском, що може пошкодити поверхню нігтя в цілому. Очищення поверхні нігтя може подовжити поверхню нігтя та покращити зовнішній вигляд і здоров’я нігтів.

Як безпечно відсунути кутикулу

Використовуючи відповідні інструменти, потрібно м’яко та безпечно відсунути нігтьову кутикулу. Це можна зробити за допомогою інструменту для відштовхування кутикули або дерев’яної палички для кутикули.

Завдяки видаленню зайвої кутикули або шару мертвої шкіри цей крок забезпечує чисту поверхню нігтя, завдяки чому засоби для нігтів належним чином прилягають до нігтьової пластини.

Найбезпечнішим способом відштовхнути кутикулу було б розм’якшити кутикулу, застосувавши розм’якшувач для кутикули та замочивши їх у теплій воді на кілька хвилин. Це дозволяє шкірі кутикули пом’якшитися, що полегшує обережне відштовхування кутикули.

Такі дії можна робити раз на тиждень або через тиждень залежно від росту нігтів і кутикули. Не відсувайте нігтьову кутикулу, якщо у вас є порізи або ознаки інфекції вздовж кутикули та нігтів.