Безопасно ли обрезать кутикулу на ногтях? Ответ вас удивит

Безопасно ли обрезать кутикулу

Мастер маникюра Рене Окель Меса рассказала, что обрезание кутикулы дома может повышать риск инфицирования и может вызвать долгосрочное повреждение ногтевого ложа.

Поэтому многие специалисты рекомендуют вместо этого отодвинуть кутикулу. Важно знать, что кутикулы призваны защищать ногти и служить защитным барьером.

Чрезмерное обрезание кутикул может вызвать открытые раны, раздражение, инфекцию или воспаление. Единственное исключение из этого правила - если кожа кутикулы избыточна даже после отодвигания кутикул.

Отодвигание кутикулы, то есть осторожное отталкивание избыточной кожи кутикулы от основания ногтевой пластины, вредит здоровью ногтей только в том случае, если процесс удаления выполняется слишком агрессивно.

Риски перевешивают преимущества, только если пушер для кутикулы используется с чрезмерной силой или давлением, что может повредить поверхность ногтя в целом. Очистка поверхности ногтя может удлинить поверхность ногтя и улучшить внешний вид и здоровье ногтей.

Как безопасно отодвинуть кутикулу

Используя соответствующие инструменты, нужно мягко и безопасно отодвинуть ногтевую кутикулу. Это можно сделать с помощью инструмента для отталкивания кутикулы или деревянной палочки для кутикулы.

Благодаря удалению лишней кутикулы или слоя мертвой кожи этот шаг обеспечивает чистую поверхность ногтя, благодаря чему средства для ногтей должным образом прилегают к ногтевой пластине.

Самым безопасным способом оттолкнуть кутикулу было бы размягчить кутикулу, применив размягчитель для кутикулы и замочив их в теплой воде на несколько минут. Это позволяет коже кутикулы смягчиться, что облегчает осторожное отталкивание кутикулы.

Такие действия можно делать раз в неделю или через неделю в зависимости от роста ногтей и кутикулы. Не отодвигайте ногтевую кутикулу, если у вас есть порезы или признаки инфекции вдоль кутикулы и ногтей.