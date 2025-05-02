Microsoft раскрыла главную угрозу для Windows: как защитить компьютер от новой опасности

Кибербезопасность - тема сложная и пугающая, особенно когда речь заходит о профессиональных атаках. Но есть и простые способы повысить защиту своего устройства, и один из них недавно озвучил вице-президент Microsoft по безопасности ОС и корпоративных систем Дэвид Уэстон.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт PCWorld .

По его словам, самая серьезная угроза для вашего компьютера - это админ-права, которыми ежедневно пользуются миллионы людей.

"Это как дать злоумышленнику ключи от вашего дома. Оказавшись внутри, он сможет делать все, что угодно", - объясняет эксперт.

Если вы постоянно используете учетную запись администратора, то хакеры могут получить удаленный доступ к вашему устройству. Это позволяет им устанавливать вредоносные программы, шпионить за вами, менять настройки и запускать опасный код.

Этот тип учетной записи представляет собой проблему безопасности (фото: PCWorld)

Как защититься от угроз

Эксперты Microsoft советуют сделать две простые вещи:

Создайте отдельную локальную учетную запись администратора с надежным и уникальным паролем

Понизьте уровень доступа вашей основной учетной записи до стандартного пользователя. Это займет всего пару минут.

Когда будет нужно внести изменения, Windows просто попросит ввести пароль администратора - никаких сложностей.

В Microsoft подчеркивают: для столь серьезной проблемы решение предельно простое. И именно такие меры могут защитить ваш ПК от самых распространенных атак.

Создайте отдельную аккаунт администратора с надежным и уникальным паролем (фото: PCWorld)