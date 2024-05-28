Microsoft назвала причини, чому Windows 11 краще "вмираючої" Windows 10

Windows 10 - вмираюча операційна система. Microsoft планує припинити її підтримку у жовтні 2025 року. Хоча клієнти можуть продовжити використання терміном до трьох років, їм доведеться заплатити корпорації за цей привілей.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на онлайн-форум WindowsPhoneInfo, присвячений обговоренням операційної системи Windows.
Переваги Windows 11
новий інтерфейс користувача, який "приємний для очей і простий у використанні"
віджети з корисною інформацією на робочому столі
розумні рекомендації у "Пуску" та "Провіднику"
можливість використання вкладок у "Провіднику"
покращені інструменти для відстеження та контролю енергоспоживання
інтеграція ключів доступу з Windows Hello
розумний контроль додатків, який захищає від встановлення програм із сумнівною репутацією
живі субтитри
підтримка природного голосу екранним диктором
ефекти Windows Studio для відеодзвінків (лише деякі пристрої Qualcomm)
автоматична робота HDR
Cross Adaptor Scan Out для зменшення затримки та збільшення частоти кадрів на ігрових ноутбуках
оптимізація ігор для Windows
панель контролера
Повний список можна переглянути на сайті компанії Microsoft.
Microsoft не перераховує жодної функції, ексклюзивної для Windows 10. Це зрозуміло, оскільки компанія хоче переконати клієнтів використовувати Windows 11, а не дотримуватися старої версії.
Що пропонує Windows 11 (фото: WindowsPhoneInfo)
Яких функцій не вистачає у Windows 11
живі плитки в меню "Пуск"
можливість переміщати панель завдань убік чи вгору
у провіднику немає можливості зберігати результати пошуку
шпалери на робочий стіл більше не синхронізуються
Internet Explorer замінено Microsoft Edge з режимом IE
Також не згадуються і мінуси Windows 11, наприклад, нав'язлива реклама прямо в інтерфейсі.