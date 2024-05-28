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Microsoft назвала причины, почему Windows 11 лучше "умирающей" Windows 10

Поскольку скоро Windows 10 перестанет работать, Microsoft рекомендует перейти на Windows 11 (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Windows 10 - умирающая операционная система. Microsoft планирует прекратить ее поддержку в октябре 2025 года. Хотя клиенты могут продлить использование на срок до трех лет, им придется заплатить корпорации за эту привилегию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-форум WindowsPhoneInfo, посвященный обсуждениям операционной системы Windows.

Преимущества Windows 11

  • новый пользовательский интерфейс, который "приятен для глаз и прост в использовании"
  • виджеты с полезной информацией на рабочем столе
  • умные рекомендации в "Пуске" и "Проводнике"
  • возможность использования вкладок в "Проводнике"
  • улучшенные инструменты для отслеживания и контроля энергопотребления
  • интеграция ключей доступа с Windows Hello
  • умный контроль приложений, который защищает от установки программ с сомнительной репутацией
  • живые субтитры
  • поддержка естественного голоса экранным диктором
  • эффекты Windows Studio для видеозвонков (только на некоторых устройствах Qualcomm)
  • автоматическая работа HDR
  • Cross Adaptor Scan Out для уменьшения задержки и увеличения частоты кадров на игровых ноутбуках
  • оптимизация игр для Windows
  • панель контроллера

Полный список можно посмотреть на сайте компании Microsoft.

Microsoft не перечисляет ни одной функции, эксклюзивной для Windows 10. Это понятно, поскольку компания хочет убедить клиентов использовать Windows 11, а не придерживаться старой версии.

Что предлагает Windows 11 (фото: WindowsPhoneInfo)

Каких функций не хватает в Windows 11

  • живые плитки в меню "Пуск"
  • возможность перемещать панель задач в сторону или вверх
  • в проводнике нет возможности сохранять результаты поиска
  • обои на рабочий стол больше не синхронизируются
  • Internet Explorer заменен Microsoft Edge с режимом IE

Также не упоминаются и минусы Windows 11, например, навязчивая реклама прямо в интерфейсе.

Напомним, что Windows научится копировать текст с фотографий на смартфонах.

А еще у нас есть материал про топ-7 лучших виджетов, которые должны быть установлены в Windows.

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