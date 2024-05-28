Microsoft назвала причины, почему Windows 11 лучше "умирающей" Windows 10
Windows 10 - умирающая операционная система. Microsoft планирует прекратить ее поддержку в октябре 2025 года. Хотя клиенты могут продлить использование на срок до трех лет, им придется заплатить корпорации за эту привилегию.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-форум WindowsPhoneInfo, посвященный обсуждениям операционной системы Windows.
Преимущества Windows 11
- новый пользовательский интерфейс, который "приятен для глаз и прост в использовании"
- виджеты с полезной информацией на рабочем столе
- умные рекомендации в "Пуске" и "Проводнике"
- возможность использования вкладок в "Проводнике"
- улучшенные инструменты для отслеживания и контроля энергопотребления
- интеграция ключей доступа с Windows Hello
- умный контроль приложений, который защищает от установки программ с сомнительной репутацией
- живые субтитры
- поддержка естественного голоса экранным диктором
- эффекты Windows Studio для видеозвонков (только на некоторых устройствах Qualcomm)
- автоматическая работа HDR
- Cross Adaptor Scan Out для уменьшения задержки и увеличения частоты кадров на игровых ноутбуках
- оптимизация игр для Windows
- панель контроллера
Полный список можно посмотреть на сайте компании Microsoft.
Microsoft не перечисляет ни одной функции, эксклюзивной для Windows 10. Это понятно, поскольку компания хочет убедить клиентов использовать Windows 11, а не придерживаться старой версии.
Что предлагает Windows 11 (фото: WindowsPhoneInfo)
Каких функций не хватает в Windows 11
- живые плитки в меню "Пуск"
- возможность перемещать панель задач в сторону или вверх
- в проводнике нет возможности сохранять результаты поиска
- обои на рабочий стол больше не синхронизируются
- Internet Explorer заменен Microsoft Edge с режимом IE
Также не упоминаются и минусы Windows 11, например, навязчивая реклама прямо в интерфейсе.
Напомним, что Windows научится копировать текст с фотографий на смартфонах.
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