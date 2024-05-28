Microsoft назвала причины, почему Windows 11 лучше "умирающей" Windows 10

Windows 10 - умирающая операционная система. Microsoft планирует прекратить ее поддержку в октябре 2025 года. Хотя клиенты могут продлить использование на срок до трех лет, им придется заплатить корпорации за эту привилегию.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-форум WindowsPhoneInfo , посвященный обсуждениям операционной системы Windows.

Преимущества Windows 11

новый пользовательский интерфейс, который "приятен для глаз и прост в использовании"

виджеты с полезной информацией на рабочем столе

умные рекомендации в "Пуске" и "Проводнике"

возможность использования вкладок в "Проводнике"

улучшенные инструменты для отслеживания и контроля энергопотребления

интеграция ключей доступа с Windows Hello

умный контроль приложений, который защищает от установки программ с сомнительной репутацией

живые субтитры

поддержка естественного голоса экранным диктором

эффекты Windows Studio для видеозвонков (только на некоторых устройствах Qualcomm)

автоматическая работа HDR

Cross Adaptor Scan Out для уменьшения задержки и увеличения частоты кадров на игровых ноутбуках

оптимизация игр для Windows

панель контроллера

Полный список можно посмотреть на сайте компании Microsoft.

Microsoft не перечисляет ни одной функции, эксклюзивной для Windows 10. Это понятно, поскольку компания хочет убедить клиентов использовать Windows 11, а не придерживаться старой версии.

Что предлагает Windows 11 (фото: WindowsPhoneInfo)

Каких функций не хватает в Windows 11

живые плитки в меню "Пуск"

возможность перемещать панель задач в сторону или вверх

в проводнике нет возможности сохранять результаты поиска

обои на рабочий стол больше не синхронизируются

Internet Explorer заменен Microsoft Edge с режимом IE

Также не упоминаются и минусы Windows 11, например, навязчивая реклама прямо в интерфейсе.