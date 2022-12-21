Ми все життя робили це неправильно. Як треба вішати новорічні іграшки

Як правильно повісити новорічну іграшку

На класичній скляній чи пластиковій прикрасі зверху є отвір з "розеткою" і вставленою в нею зігнутою проволокою з кільцем зверху.

Щоб правильно повісити іграшку, треба зняти цю верхівку і використати проволоку, як зачіп на ялинкову гілку.

Інструкція:

Витягніть проволоку.

Почепіть кільце від неї на гілку.

Вставте обидва кінці проволоки назад в іграшку. Закріпіть прикрасу на гілці.

Таким чином ваша новорічна прикраса надійно буде закріплена на святковому дереві і вже точно нікуди не подінеться. І ніяких скріпок і мотузок, що легко зісковзують з гілки!