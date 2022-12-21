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Ми все життя робили це неправильно. Як треба вішати новорічні іграшки

Як треба можна вішати новорічні прикраси (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Всі з дитинства знають, що вішати новорічні іграшки на ялинку треба на мотузочки, ниточки чи розігнуті скріпки. Але це не зовсім правильно, адже в самій прикрасі вже закладений інструмент, який допоможе почепити його на дерево.

Про це дивіться нижче в матеріалі Styler.

Як правильно повісити новорічну іграшку

На класичній скляній чи пластиковій прикрасі зверху є отвір з "розеткою" і вставленою в нею зігнутою проволокою з кільцем зверху.

Щоб правильно повісити іграшку, треба зняти цю верхівку і використати проволоку, як зачіп на ялинкову гілку.

Інструкція:

Витягніть проволоку.

Почепіть кільце від неї на гілку.

Вставте обидва кінці проволоки назад в іграшку. Закріпіть прикрасу на гілці.

Таким чином ваша новорічна прикраса надійно буде закріплена на святковому дереві і вже точно нікуди не подінеться. І ніяких скріпок і мотузок, що легко зісковзують з гілки!

Раніше ми писали, як приготувати новорічну закуску, яку зметуть зі столу першою.

Крім того, дізнайтеся, як приготувати класичний домашній салат Олів'є.

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