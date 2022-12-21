RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мы всю жизнь делали это неправильно. Как нужно вешать новогодние игрушки

Как надо вешать новогодние украшения (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Все с детства знают, что вешать новогодние игрушки на елку нужно на веревочки, ниточки или разогнутые скрепки. Но это не совсем правильно, ведь в самом украшении уже заложен инструмент, который поможет повесить его на дерево.

Об этом смотрите ниже в материале Styler.

Как правильно повесить новогоднюю игрушку

На классическом стеклянном или пластиковом украшении сверху имеется отверстие с "розеткой" и вставленным в нее изогнутой проволокой с кольцом сверху.

Чтобы правильно повесить игрушку, надо снять эту верхушку и использовать проволоку как зацеп на еловую ветку.

Инструкция:

Выньте проволоку.

Повесьте кольцо от нее на ветку.

Вставьте оба конца проволоки обратно в игрушку. Закрепите украшение на ветке.

Таким образом ваше новогоднее украшение надежно будет закреплено на праздничном дереве и уж точно никуда не денется. И никаких скрепок и веревок, легко соскальзывающих с ветки!

Раньше мы писали, как приготовить новогоднюю закуску, которую сметут со стола первой.

Кроме того, узнайте как приготовить классический домашний салат Оливье.

Читайте РБК-Украина в Google News
лайфхакиНовый год