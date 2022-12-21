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Ми все життя робили це неправильно. Як треба вішати новорічні іграшки

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Середа 21 грудня 2022 17:02
Ми все життя робили це неправильно. Як треба вішати новорічні іграшки Як треба можна вішати новорічні прикраси (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Всі з дитинства знають, що вішати новорічні іграшки на ялинку треба на мотузочки, ниточки чи розігнуті скріпки. Але це не зовсім правильно, адже в самій прикрасі вже закладений інструмент, який допоможе почепити його на дерево.

Про це дивіться нижче в матеріалі Styler.

Як правильно повісити новорічну іграшку

На класичній скляній чи пластиковій прикрасі зверху є отвір з "розеткою" і вставленою в нею зігнутою проволокою з кільцем зверху.

Щоб правильно повісити іграшку, треба зняти цю верхівку і використати проволоку, як зачіп на ялинкову гілку.

Інструкція:

Витягніть проволоку.

Ми все життя робили це неправильно. Як треба вішати новорічні іграшки

Почепіть кільце від неї на гілку.

Ми все життя робили це неправильно. Як треба вішати новорічні іграшки

Вставте обидва кінці проволоки назад в іграшку. Закріпіть прикрасу на гілці.

Ми все життя робили це неправильно. Як треба вішати новорічні іграшки

Таким чином ваша новорічна прикраса надійно буде закріплена на святковому дереві і вже точно нікуди не подінеться. І ніяких скріпок і мотузок, що легко зісковзують з гілки!

Раніше ми писали, як приготувати новорічну закуску, яку зметуть зі столу першою.

Крім того, дізнайтеся, як приготувати класичний домашній салат Олів'є.

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