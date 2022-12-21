Мы всю жизнь делали это неправильно. Как нужно вешать новогодние игрушки

Все с детства знают, что вешать новогодние игрушки на елку нужно на веревочки, ниточки или разогнутые скрепки. Но это не совсем правильно, ведь в самом украшении уже заложен инструмент, который поможет повесить его на дерево.

Об этом смотрите ниже в материале Styler.

Как правильно повесить новогоднюю игрушку

На классическом стеклянном или пластиковом украшении сверху имеется отверстие с "розеткой" и вставленным в нее изогнутой проволокой с кольцом сверху.

Чтобы правильно повесить игрушку, надо снять эту верхушку и использовать проволоку как зацеп на еловую ветку.

Инструкция:

Выньте проволоку.

Повесьте кольцо от нее на ветку.

Вставьте оба конца проволоки обратно в игрушку. Закрепите украшение на ветке.

Таким образом ваше новогоднее украшение надежно будет закреплено на праздничном дереве и уж точно никуда не денется. И никаких скрепок и веревок, легко соскальзывающих с ветки!