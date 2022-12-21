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Мы всю жизнь делали это неправильно. Как нужно вешать новогодние игрушки

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Среда 21 декабря 2022 17:02
Мы всю жизнь делали это неправильно. Как нужно вешать новогодние игрушки Как надо вешать новогодние украшения (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Все с детства знают, что вешать новогодние игрушки на елку нужно на веревочки, ниточки или разогнутые скрепки. Но это не совсем правильно, ведь в самом украшении уже заложен инструмент, который поможет повесить его на дерево.

Об этом смотрите ниже в материале Styler.

Как правильно повесить новогоднюю игрушку

На классическом стеклянном или пластиковом украшении сверху имеется отверстие с "розеткой" и вставленным в нее изогнутой проволокой с кольцом сверху.

Чтобы правильно повесить игрушку, надо снять эту верхушку и использовать проволоку как зацеп на еловую ветку.

Инструкция:

Выньте проволоку.

Мы всю жизнь делали это неправильно. Как нужно вешать новогодние игрушки

Повесьте кольцо от нее на ветку.

Мы всю жизнь делали это неправильно. Как нужно вешать новогодние игрушки

Вставьте оба конца проволоки обратно в игрушку. Закрепите украшение на ветке.

Мы всю жизнь делали это неправильно. Как нужно вешать новогодние игрушки

Таким образом ваше новогоднее украшение надежно будет закреплено на праздничном дереве и уж точно никуда не денется. И никаких скрепок и веревок, легко соскальзывающих с ветки!

Раньше мы писали, как приготовить новогоднюю закуску, которую сметут со стола первой.

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