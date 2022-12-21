Мы всю жизнь делали это неправильно. Как нужно вешать новогодние игрушки
Все с детства знают, что вешать новогодние игрушки на елку нужно на веревочки, ниточки или разогнутые скрепки. Но это не совсем правильно, ведь в самом украшении уже заложен инструмент, который поможет повесить его на дерево.
Об этом смотрите ниже в материале Styler.
Как правильно повесить новогоднюю игрушку
На классическом стеклянном или пластиковом украшении сверху имеется отверстие с "розеткой" и вставленным в нее изогнутой проволокой с кольцом сверху.
Чтобы правильно повесить игрушку, надо снять эту верхушку и использовать проволоку как зацеп на еловую ветку.
Инструкция:
Выньте проволоку.
Повесьте кольцо от нее на ветку.
Вставьте оба конца проволоки обратно в игрушку. Закрепите украшение на ветке.
Таким образом ваше новогоднее украшение надежно будет закреплено на праздничном дереве и уж точно никуда не денется. И никаких скрепок и веревок, легко соскальзывающих с ветки!
Раньше мы писали, как приготовить новогоднюю закуску, которую сметут со стола первой.
Кроме того, узнайте как приготовить классический домашний салат Оливье.