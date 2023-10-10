"Ми засмажимося". У Києві почали підключати опалення, а українці незадоволені та обурюються

У Києві розпочали опалювальний сезон. Насамперед до тепла підключають об'єкти соціальної інфраструктури, як лікарні, школи та дитсадки за заявками їхніх керівників. Але мешканці столиці дуже незадоволені таким раннім стартом включення батарей, оскільки за прогнозом на вихідні "бабине літо".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на коментарі під публікацією мера Києва Віталія Кличка у Facebook.
Глава столиці зазначив, що щодо житлових будинків влада орієнтуватиметься на погоду.
"Щодо комунальної сфери, житлових будинків, - ми орієнтуємось на погоду, щоб раціонально витрачати тепло. Коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, розпочнемо підключати і комунальні будівлі. Тоді ж - за їх заявками - й будинки ОСББ, ЖБК, відомчі.", - написав Кличко.
Попри заяву Кличка, що житлові будинки підключать, виходячи із погодних умов, мешканці столиці розкритикували рішення про старт опалювального сезону. Люди пишуть, що все одно ще дуже рано вмикати батареї.
Якщо вірити синоптикам, то у вихідні у Києві, 14 та 15 жовтня очікується тепла та суха погода, вдень до +24 градусів. Це буде так зване бабине літо.
Зазначимо, що раніше Кличко повідомляв про те, що опалювальний сезон у столиці опинився під загрозою зриву через заборгованість, яку держава досі не компенсувала.
До речі, Кличко сказав, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст, який зводили 30 років.