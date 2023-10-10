"Мы зажаримся". В Киеве начали подключать отопление, а украинцы недовольны и негодуют

Что написал мэр Киева

Глава столицы отметил, что относительно жилых домов, власть будет ориентироваться на погоду.

"Относительно коммунальной сферы, жилых домов мы ориентируемся на погоду, чтобы рационально тратить тепло. Когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, начнем подключать и коммунальные здания. Тогда же по их заявкам - и дома ОСМД, ЖСК, ведомственные", - написал Кличко.

Реакция украинцев на старт отопительного сезона в Киеве

Несмотря на заявление Кличко, что жилые дома подключат, исходя из погодных условий, жители столица раскритиковали решение о старте отопительного сезона. Люди пишут, что все равно еще очень рано включать батареи.

Рано, в будинках не треба.

Яке опалення зараз, хтось прогноз взагалі дивився? До кінця тижня до +24°С обіцяють.

Вмикати опалення не треба. Уявiть собi яка економiя буде. Xолодильником взагалі можна не користуватися до самої весни, а влітку знову тепло.

Я знаю зараз не включать, а як надворі буде знов 15-20 градусів, то будуть кочегарити на повну, щоб люди кишені вивертали.

Стоп, нам поки не треба, ще бабине літо попереду, ми зажаримось!

За кордоном нема такого, зимове опалення, там лічильник стоїть і як хоче і коли, вмикає і вимикає...

Что будет с погодой в Киеве на выходные

Если верить синоптикам, то на выходные в Киеве, 14 и 15 октября ожидается теплая и сухая погода, днем до +24 градусов. Это будет так называемое бабье лето.