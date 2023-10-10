"Мы зажаримся". В Киеве начали подключать отопление, а украинцы недовольны и негодуют

В Киеве начали отопительный сезон. Первым делом к теплу подключают объекты социальной инфраструктуры, как больницы, школы и детсады по заявкам их руководителей. Но жители столицы очень недовольны таким ранним стартом включения батарей, так как по прогнозу на выходные "бабье лето".
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарии под публикацией мэра Киева Виталия Кличко в Facebook.
Глава столицы отметил, что относительно жилых домов, власть будет ориентироваться на погоду.
"Относительно коммунальной сферы, жилых домов мы ориентируемся на погоду, чтобы рационально тратить тепло. Когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, начнем подключать и коммунальные здания. Тогда же по их заявкам - и дома ОСМД, ЖСК, ведомственные", - написал Кличко.
Несмотря на заявление Кличко, что жилые дома подключат, исходя из погодных условий, жители столица раскритиковали решение о старте отопительного сезона. Люди пишут, что все равно еще очень рано включать батареи.
Если верить синоптикам, то на выходные в Киеве, 14 и 15 октября ожидается теплая и сухая погода, днем до +24 градусов. Это будет так называемое бабье лето.
Отметим, что ранее Кличко сообщал о том, что отопительный сезон в столице оказался под угрозой срыва из-за задолженности, которую государство до сих пор не компенсировало.
Кстати, Кличко сказал, когда откроют Подольско-Воскресенский мост, который строили 30 лет.