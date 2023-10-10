"Ми засмажимося". У Києві почали підключати опалення, а українці незадоволені та обурюються

У Києві розпочали опалювальний сезон . Насамперед до тепла підключають об'єкти соціальної інфраструктури, як лікарні, школи та дитсадки за заявками їхніх керівників. Але мешканці столиці дуже незадоволені таким раннім стартом включення батарей, оскільки за прогнозом на вихідні "бабине літо".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на коментарі під публікацією мера Києва Віталія Кличка у Facebook.

Що написав мер Києва

Глава столиці зазначив, що щодо житлових будинків влада орієнтуватиметься на погоду.

"Щодо комунальної сфери, житлових будинків, - ми орієнтуємось на погоду, щоб раціонально витрачати тепло. Коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, розпочнемо підключати і комунальні будівлі. Тоді ж - за їх заявками - й будинки ОСББ, ЖБК, відомчі.", - написав Кличко.

Реакція українців на старт опалювального сезону у Києві

Попри заяву Кличка, що житлові будинки підключать, виходячи із погодних умов, мешканці столиці розкритикували рішення про старт опалювального сезону. Люди пишуть, що все одно ще дуже рано вмикати батареї.

Рано, в будинках не треба.

Яке опалення зараз, хтось прогноз взагалі дивився? До кінця тижня до +24°С обіцяють.

Вмикати опалення не треба. Уявiть собi яка економiя буде. Xолодильником взагалі можна не користуватися до самої весни, а влітку знову тепло.

Я знаю зараз не включать, а як надворі буде знов 15-20 градусів, то будуть кочегарити на повну, щоб люди кишені вивертали.

Стоп, нам поки не треба, ще бабине літо попереду, ми зажаримось!

За кордоном нема такого, зимове опалення, там лічильник стоїть і як хоче і коли, вмикає і вимикає...

Що буде з погодою у Києві на вихідні

Якщо вірити синоптикам, то у вихідні у Києві, 14 та 15 жовтня очікується тепла та суха погода, вдень до +24 градусів. Це буде так зване бабине літо.