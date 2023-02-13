Ми їдемо на полювання: комвзводу ЗСУ "Відьма" розповіла про бої за Бахмут

Українська захисниця зазначила, що бійці, вирушаючи на передову на Бахмутському напрямку, йдуть на полювання на російських окупантів, які пруть на місто-фортецю в марній спробі захопити населений пункт, перерізати важливі траси й оточити підрозділи ЗСУ на цьому відрізку фронту.

Так, противник зазнає величезних втрат у живій силі та техніці, проте не припиняє атаки.

"Кажу, хлопці, ми сюди приїхали не вмирати. Ми приїхали вбивати. Вбивати окупанта. Це вони прийшли на нашу землю зі зброєю. Це їм повинно бути страшно. Ми їдемо не на заклання, ми їдемо на полювання", - зазначає "Відьма".

Військова ЗСУ Ольга Бігар із позивним "Відьма" (фото: Олег Пальчик / facebook.com/AFUkraine)

Офіцерка додала, що перехід військової агресії РФ проти України у повномасштабну фазу не став для неї несподіванкою.

"Ми прекрасно розуміли що буде війна ще з 2014 року. Тому що є приклад Грузії, Чечні", - сказала військова.

У цьому контексті Ольга згадала слова свого дідуся, дисидента та члена УПА, який був засланий до Донецької області та залишився жити у Горлівці.

"Дідусь мій завжди казав: "З Росією не можна жартувати. Це підступні, підлі сусіди. Якщо вони відкрили рота і захотіли захопити твою землю, вони все одно це будуть робити, рано чи пізно", - процитувала вона дідуся.

Комвзводу Ольга Бігар із позивним "Відьма" (фото: Олег Пальчик / facebook.com/AFUkraine)

Ольга раніше була юристкою і блогеркою, і разом із чоловіком та молодшим братом вирушила на захист батьківщини від інтервентів одразу після РФ у лютому 2022 року. Вона спочатку брала участь в обороні Київської області, а потім вирушила на фронт на Донбасі, виконувала завдання у Бахмуті.

Комвзводу висловилася про "гендерне питання" в армії та зауважила, що на передовій у всіх рівне становище.

"Ну було таке що "Девушка!", кажу - я тобі не "девушка", а офіцер! "Там" немає "жінок", немає "чоловіків". Ми живемо разом, в нас спільна мета, і ці всі речі гендерні, вони вирівнюються під час роботи", - каже "Відьма".

Військова ЗСУ, офіцерка Ольга Бігар із позивним "Відьма" (фото: instagram.com/beiview)

В інтерв'ю для АрміяInform Ольга розповідала, що мотивує її підрозділ продовжувати боротьбу з окупантами.

"Коли групі вогневої підтримки говориш, що вони зробили "трьохочковий" і, власне, противник зазнає втрат, це їх мотивує. Коли ти ще один день втримуєш той рубіж, який тобі дали, це теж мотивує. Коли бачиш результат на різних напрямках фронту, скажімо, результат на Ізюмському напрямку, Херсонському, це надихає, це мотивує", - пояснює комвзводу.

Відео: захисниця України Ольга Бігар із позивним "Відьма" розповіла про оборону Бахмута

Відео: військова ЗСУ з позивним "Відьма" висловилася про службу в армії, про сім'ю та російську війну