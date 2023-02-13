Мы едем на охоту: комвзвода ВСУ "Ведьма" рассказала о боях за Бахмут

Украинская защитница отметила, что бойцы, отправляясь на передовую на Бахмутском направлении, идут словно на охоту на российских оккупантов, которые прут на город-крепость в тщетной попытке захватить населенный пункт, перерезать важные трассы и окружить подразделения ВСУ на этом отрезке фронта.

Так, противник несет огромные потери в живой силе и технике, но не прекращает атаки.

"Говорю, ребята, мы сюда приехали не умирать. Мы приехали убивать. Убивать оккупанта. Это они пришли на нашу землю с оружием. Это им должно быть страшно. Мы едем не на заклание, мы едем на охоту", - подчеркивает "Ведьма".

Военная ВСУ Ольга Бигарь с позывным "Ведьма" (фото: Олег Пальчик / facebook.com/AFUkraine)

Офицер добавила, что переход военной агрессии РФ против Украины в полномасштабную фазу не стал для нее неожиданностью.

"Мы прекрасно понимали, что будет война еще с 2014 года. Потому что есть пример Грузии, Чечни", - сказала военная.

В этом контексте Ольга вспомнила слова своего дедушки, диссидента и члена УПА, который был сослан в Донецкую область и остался жить в Горловке.

"Дедушка мой всегда говорил: "С Россией нельзя шутить. Это коварные, подлые соседи. Если они открыли рот и захотели захватить твою землю, они все равно это будут делать рано или поздно", - процитировала она дедушку.

Комвзвода Ольга Бигарь с позывным "Ведьма" (фото: Олег Пальчик / facebook.com/AFUkraine)

Ольга раньше была юристом и блогером, и вместе с мужем и младшим братом отправилась на защиту родины от интервентов сразу после РФ в феврале 2022 года. Она сначала участвовала в обороне Киевской области, а затем отправилась на фронт на Донбассе, выполняла задачи в Бахмуте.

Комвзвода высказалась о "гендерном вопросе" в армии и отметила, что на передовой у всех равное положение.

"Ну было такое что "Девушка!", говорю - я тебе не "девушка", а офицер! "Там" нет "женщин", нет "мужчин". Мы живем вместе, у нас общая цель, и все эти вещи гендерные, они выравниваются во время работы", - говорит "Ведьма".

Военная ВСУ, офицер Ольга Бигарь с позывным "Ведьма" (фото: instagram.com/beiview)

В интервью для АрміяInform Ольга рассказывала, что мотивирует ее подразделение продолжать борьбу с оккупантами.

"Когда группе огневой поддержки говоришь, что они сделали "трехочковый" и, собственно, противник несет потери, это их мотивирует. Когда ты еще один день удерживаешь тот рубеж, который дали тебе, это тоже мотивирует. Когда видишь результат на разных направлениях фронта, скажем, результат на Изюмском, Херсонском, это вдохновляет, это мотивирует", - объясняет комвзвода.

Видео: защитница Украины Ольга Бигарь с позывным "Ведьма" рассказала об обороне Бахмута

Видео: военная ВСУ с позывным "Ведьма" высказалась о службе в армии, о семье и российской войне