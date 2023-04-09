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"Ми йдемо за вами!" Тищенко заявив про замах на життя і показав підпалене авто

Народний депутат Микола Тищенко (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Скандальний нардеп Микола Тищенко, який очолює Тимчасову слідчу комісію з розслідування "лісової" корупції, ТСК "Нацресурс", заявив, що на одного з членів комісії та його родину було скоєно замах.

Про це Тищенко розповів у своєму Telegram каналі і показав відео підпалу.

Скандальний нардеп заявив, що в нього погана новина

"Сьогодні на одного з членів нашої тимчасової слідчої комісії - ТСК "Нацресурс" було скоєно замах на життя, на життя політичного діяча та його родини", - заявил народный депутат.

За словами Тищенка, авто підпалили з дрону. Автівка згоріла повністю. Чи постраждав політичний діяч, інформації немає.

У тому, що сталося, нардеп звинуватив "лісову мафію"

"Я хочу передати всій лісовій мафії: "Ми не зупинимося, ми будемо йти за вами слід в слід. Ми йдемо за вами!" - сказав Тищенко.

Депутат показав відео з авто, яке догорає, і заявив, що члени ТСК неодноразово отримували погрози від "мафіозі".

Що сталося насправді

Оновлення: скоро з'ясувалося, що на кадрах горить Mercedes секретаря Ужгородської міської ради Арсена Мелкумяна в Ужгороді.

Авто стояло під камерами відеонагляду і жодних прильотів не було видно.

"Мої джерела в поліції повідомляють, що на місці події сам Мелкумян повідомив поліцейським, що можливою причиною загорання стало замикання електропроводки", - повідомив журналіст Віталій Глагола.

До того ж охоронець будинку ужгородського депутата ніби-то побачив, що з-під капота йде вогонь і намагався загасити полум'я.

За словами журналіста, згідно офіційних документів, Мелкумян не входить до комісії ВРУ, яку називає Тищенко...

Зазначимо, що у січні Миколу Тищенка виключили з парламентської фракції "Слуга народу" після скандальної поїздки парламентаря до Таїланду.

Сам скандальний нардеп стверджував, що виконував на курорті завдання керівництва - розвиток дружніх взаємин з країнами Азії та Африки.

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скандалМикола Тищенко