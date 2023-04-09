"Мы идем за вами!" Тищенко заявил о покушении на жизнь и показал горящее авто

Скандальный нардеп заявил, что у него плохая новость

"Сегодня на одного из членов нашей временной следственной комиссии - ВСК "Нацресурс" было совершено покушение на жизнь, на жизнь политического деятеля и его семьи", - заявил депутат.

По словам Тищенко, авто подожгли с дрона. Автомобиль сгорел полностью. Пострадал ли политический деятель, информации нет.

В произошедшем нардеп обвинил "лесную мафию"

"Я хочу передать всей лесной мафии: "Мы не остановимся, мы будем следовать за вами след в след. Мы идем за вами!" - сказал Тищенко.

Депутат показал видео с догорающего авто и заявил, что члены ВСК неоднократно получали угрозы от "мафиози".

Что произошло на самом деле

Обновление: скоро выяснилось, что на кадрах горит Mercedes секретаря Ужгородского городского совета Арсена Мелкумяна в Ужгороде.

Автомобиль стоял под камерами видеонаблюдения и никаких прилетов не было видно.

"Мои источники в полиции сообщают, что на месте происшествия сам Мелкумян сообщил полицейским, что возможной причиной возгорания стало замыкание электропроводки", - сообщил журналист Виталий Глагола.

К тому же охранник дома ужгородского депутата якобы увидел, что из-под капота идет огонь и пытался потушить пламя.

По словам журналиста, согласно официальным документам, Мелкумян не входит в комиссию ВРУ, которую называет Тищенко...