"Ми всі шоковані": в оточенні Комарова та Кучеренко сказали все, що знають про їхнє розлучення

Що кажуть в оточенні пари

Так, друзі та знайомі Комарова та його обраниці відмовилися говорити про їхнє розлучення публічно. Але один інсайдер все ж надав коментар.

Виявилося, що в оточенні ведучого й моделі всі були здивовані, коли дізналися про новину. Ба більше, ще нещодавно Комаров та Кучеренко не давали жодних натяків на те, що у їхніх стосунках щось пішло не так.

"Чесно кажучи, ми всі шоковані цією новиною, бо ще влітку у них все було добре. Насправді якщо це дійсно правда, то це сумна новина", - сказав знайомий мандрівника й моделі, але вирішив не розкривати своє ім'я.



Комаров і Кучеренко (скріншот)

Тим часом Комаров й Кучеренко взагалі нічого не "постять" у соцмережах. Днями ведучий лише розповідав про новий випуск програми "Світ навиворіт", а ось про стосунки чи розлучення - ніяких коментарів.

Юзери прямо питають у ведучого й моделі, що ж між ними сталося, але ті подібні звернення ігнорують. Це можна помітити у коментарях під дописами зірок, де все частіше з'являється тема стосунків.

Розлучення Комарова й Кучеренко - що відомо

Чутки про те, що мандрівник та ведуча-модель вже не разом, почали з'являтися ще декілька місяців тому. Комаров та Кучеренко цю тему не коментували, а у січні в мережі почали "спливати" дані про те, що пара вже розлучається.

Днями ж юзери знову звернули увагу на те, що в реєстрі судових справ дійсно є інформація про розлучення Дмитра з Олександрою. І там зазначено, що позов подавав саме Комаров.



Ведучий Дмитро Комаров розлучається (скріншот)

Але чи будуть вони розлучатися - поки що невідомо.

Вам буде цікаво