"Ми відмовилися від гучних боїв у США": Сенченко - про план Карена Чухаджяна

Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) 10 травня 2025 року вийде на ринг у Німеччині для титульного поєдинку. При цьому, раніше боксер відмовився від гучних боїв у США, оскільки знову хоче поборотися за пояс.

Про це розповів тренер Чухаджяна Вʼячеслав Сенченко у інтервʼю для РБК-Україна .

Що відомо про бій Чухаджяна

Відомо, що суперником Карена буде аргентинський боксер, ім'я якого наразі не розголошено. Поєдинок відбудеться на вечорі боксу у місті Росток, Німеччина.

Цей бій стане важливим етапом у кар'єрі українця, який після двох поразок від Джарона Енніса прагне повернутися до титульної боротьби.

"Ми будемо намагатися завоювати пояс, але хочу сказати, що в нас були пропозиції провести в США топові бої з відомими боксерами. Однак ми вирішили, що краще знову вибороти шанс боксувати за титули чемпіону світу, аніж просто їздити та заробляти", - сказав Сенченко

Тренер розповів, що зараз менеджери, промоутери та загалом вся команда працює над тим, щоб боксер знову повернувся до боротьби за пояси та отримав титульний поєдинок.

В'ячеслав Сенченко Серед бажаних суперників назвав Конора Бенна та Маріо Барріоса. Однак, екс-претендент на пояс IBF готовий виходити в ринг проти будь-якого топового опонента.

Поєдинки Чухаджяна проти Енніса

У першому бою Чухаджян вийшов на ринг з наміром продемонструвати свою майстерність. Він використовував рухливість та контратаки, утримуючи дистанцію від агресивного Енніса. Однак американський боксер домінував у кількості влучних ударів, здобувши перемогу одноголосним рішенням суддів.

10 листопада 2024 року відбувся реванш, у якому Чухаджян продемонстрував більш агресивний стиль ведення бою, намагаючись нав'язати супернику свій бокс. В п'ятому раунді Енніс відправив українця в нокдаун, але Чухаджян продовжив бій до кінця. Судді одноголосно віддали перемогу Еннісу з рахунком 119–107, 117–109, 116–110.