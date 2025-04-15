Усик – Дюбуа: відомі попередні дата і місце бою

Команди українця Олександра Усика та британця Даніеля Дюбуа перебувають у процесі завершення угоди щодо матчу-реваншу за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Ring .

За даними інсайдера The Ring Майка Коппінджера, реванш має відбутися 12 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Можливий бій Усик – Дюбуа: що відомо

Українець та британець зібрали у своїх руках чемпіонські титули за всіма найпрестижнішими версіями. Усик володіє поясами WBC, WBO та WBA, Дюбуа – IBF. У протистоянні між ними може визначитися новий абсолютний чемпіон світу.

Зазначимо, що Дюбуа отримав свій пояс після добровільної відмови від нього Усика. Українець після першої перемоги над Ф'юрі в травні минулого року став абсолютним чемпіоном світу. Проте був змушений відмовитися від титулу IBF. Організація вимагала захисту чемпіонства, а українець не міг цього зробити через зобов'язання провести реванш з Ф'юрі. Тому в повторному бою Усик – Ф'юрі на кону стояли три пояси – WBC WBA та WBO.

Дюбуа у свою чергу здобув титул IBF, здолавши в поєдинку за вакантний пояс земляка Ентоні Джошуа. У першому захисті титулу Дюбуа мав битися з новозеландцем Джозефом Паркером 22 лютого, але через хворобу відмовився від бою. Тоді ж з'явилися конспірологічні версії, що британець нібито насправді не хворів, а вирішив не ризикувати на ринзі, щоб не втратити пояс, без якого він буде нецікавий Усику.

Поки представники боксерів готують об'єднавчий бій, міжнародні організації висувають свої умови. Так WBO постановила, що Усик має зустрітися в захисті поясу з тимчасовим чемпіоном за цією версією – Паркером. Водночас IBF вимагає від Дюбуа поєдинку зі співвітчизником Дереком Чісорою. Втім обидві організації готові піти на поступки, якщо сторони домовляться про бій за титул абсолютного чемпіона світу.

Усик і Дюбуа вже зустрічались на ринзі – у серпні 2023 року українець нокаутував суперника у дев'ятому раунді. Британець вважає ту поразку несправедливою.