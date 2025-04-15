"Мы отказались от громких боев в США": Сенченко - о плане Карена Чухаджяна

Украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян (24-3, 13 КО) 10 мая 2025 года выйдет на ринг в Германии для титульного поединка. При этом, ранее боксер отказался от громких боев в США, поскольку снова хочет побороться за пояс.

Об этом рассказал тренер Чухаджяна Вячеслав Сенченко в интервью для РБК-Украина .

Что известно о бое Чухаджяна

Известно, что соперником Карена будет аргентинский боксер, имя которого пока не разглашается. Поединок состоится на вечере бокса в городе Росток, Германия.

Этот бой станет важным этапом в карьере украинца, который после двух поражений от Джарона Энниса стремится вернуться к титульной борьбе.

"Мы будем пытаться завоевать пояс, но хочу сказать, что у нас были предложения провести в США топовые бои с известными боксерами. Однако мы решили, что лучше снова завоевать шанс боксировать за титулы чемпиона мира, чем просто ездить и зарабатывать", - сказал Сенченко

Тренер рассказал, что сейчас менеджеры, промоутеры и вообще вся команда работает над тем, чтобы боксер снова вернулся к борьбе за пояса и получил титульный поединок.

Вячеслав Сенченко Среди желаемых соперников назвал Конора Бенна и Марио Барриоса. Однако, экс-претендент на пояс IBF готов выходить в ринг против любого топового оппонента.

Поединки Чухаджяна против Энниса

В первом бою Чухаджян вышел на ринг с намерением продемонстрировать свое мастерство. Он использовал подвижность и контратаки, удерживая дистанцию от агрессивного Энниса. Однако американский боксер доминировал в количестве точных ударов, одержав победу единогласным решением судей.

10 ноября 2024 года состоялся реванш, в котором Чухаджян продемонстрировал более агрессивный стиль ведения боя, пытаясь навязать сопернику свой бокс. В пятом раунде Эннис отправил украинца в нокдаун, но Чухаджян продолжил бой до конца. Судьи единогласно отдали победу Эннису со счетом 119-107, 117-109, 116-110.