"Ми спали, текла кров": очевидці розповіли про влучення ракети у п'ятиповерхівку у Кривому Розі

Вночі 13 червня російські військові завдали ракетного удару по житловому будинку у Кривому Розі. Наразі відомо про шістьох загиблих та 25 поранених.
Мешканці сусідніх будинків розповіли про трагедію, яку їм довелося пережити, повідомляє "Перший міський".
Внаслідок ракетного удару росіян по п'ятиповерховому будинку - попередньо загинуло шестеро людей. Люди мирно спали у своїх ліжках уночі.
"Коли ми вилізли з-під завалів, перше, що ми побачили, це наших людей. Вони вибігали напівроздягнені з дітьми, несли нам халати, капці, питали: "Чим вам допомогти", - розповіла жінка похилого віку на відео.
"Ми будемо тут до останнього, чи буде Європа допомагати, чи ні. Це наша земля!" - сказала жінка, яка пережила трагедію.
Зазначимо, що зараз триває ліквідація пожежі та розбирання завалів. Там можуть лишатися люди.
За інформацією рятувальників, після потрапляння в багатоповерхівку почалася пожежа.
Полум'ям було охоплено квартири з першого по п'ятий поверх двох під'їздів будинку та спалахнули припарковані автомобілі.
"Загальна площа пожежі склала 700 кв.м. О 06:22 пожежу вдалося локалізувати. Здійснюється розбір завалів та гасіння пожежі", - йдеться у повідомленні.
Детальніше про наслідки атаки на місто - читайте у матеріалі РБК-Україна .
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