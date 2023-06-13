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"Мы спали, текла кровь": очевидцы рассказали про попадание ракеты в пятиэтажку в Кривом Роге

Фото: В Кривом Роге ракета попала в пятиэтажку (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Людмила Жукова

Ночью 13 июня российские военные нанесли ракетный удар по жилому дому в Кривом Роге. В данный момент известно о шести погибших и 25 раненых.

Жители соседних домов рассказали о трагедии, которую им пришлось пережить, сообщает "Первый городской".

Что рассказали очевидцы трагедии в Кривом Роге

В результате ракетного удара россиян по пятиэтажному дому - предварительно погибло шесть человек. Люди мирно спали в своих кроватях ночью.

"Когда мы вылезли из-под завалов, первое, что мы увидели, это наших людей. Они выбегали полураздетые с детьми, несли нам халаты, тапочки. Из соседних домов, где все повылетало, выскакивали люди также выносили одеяла, воду, одежду детям, спрашивали: "Чем вам помочь", - рассказала пожилая женщина на видео.

"Мы будем тут до последнего, будет Европа помогать или нет. Это наша земля!" - сказала женщина, пережившая трагедию.

Отметим, что сейчас продолжается ликвидация пожара и разбор завалов. Там могут оставаться люди.

Что известно о попадании ракеты в жилой дом

По информации спасателей, после попадания в многоэтажку начался пожар.

Пламенем были охвачены квартиры с первого по пятый этаж двух подъездов дома и загорелись припаркованные автомобили.

"Общая площадь пожара составила 700 кв.м. В 06:22 пожар удалось локализовать. Осуществляется разбор завалов и тушения пожара", - говорится в сообщении.

Детальнее о последствиях атаки на город - читайте в материале РБК-Украина.

Также смотрите, в сети появились первые кадры после удара по многоэтажке в Кривом Роге

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Кривой Рогдомракетный удар