"Мы спали, текла кровь": очевидцы рассказали про попадание ракеты в пятиэтажку в Кривом Роге

Что рассказали очевидцы трагедии в Кривом Роге

В результате ракетного удара россиян по пятиэтажному дому - предварительно погибло шесть человек. Люди мирно спали в своих кроватях ночью.

"Когда мы вылезли из-под завалов, первое, что мы увидели, это наших людей. Они выбегали полураздетые с детьми, несли нам халаты, тапочки. Из соседних домов, где все повылетало, выскакивали люди также выносили одеяла, воду, одежду детям, спрашивали: "Чем вам помочь", - рассказала пожилая женщина на видео.

"Мы будем тут до последнего, будет Европа помогать или нет. Это наша земля!" - сказала женщина, пережившая трагедию.

Отметим, что сейчас продолжается ликвидация пожара и разбор завалов. Там могут оставаться люди.

Что известно о попадании ракеты в жилой дом

По информации спасателей, после попадания в многоэтажку начался пожар.

Пламенем были охвачены квартиры с первого по пятый этаж двух подъездов дома и загорелись припаркованные автомобили.

"Общая площадь пожара составила 700 кв.м. В 06:22 пожар удалось локализовать. Осуществляется разбор завалов и тушения пожара", - говорится в сообщении.