Як часто потрібно прати постільну білизну, щоб захиститися від бактерій

Частота прання постільної білизни залежить від активності використання та частоти стикання зі шкірою людини. Якщо довгий період цього не робити, то можуть виникнути пилові кліщі та мікроби.

Експерти кажуть, що не варто надто довго чекати, щоб змінити постільну білизну, оскільки це може спричинити розмноження пилових кліщів, а також виникнуть проблеми з диханням.

Щоб якнайкраще захистити себе та насолодитись якісним нічним сном, важливо тримати простирадла чистими.

Як часто потрібно прати

За словами мікробіолога з Університету Нью-Йорка Філіпа Торно, прати постільну білизну потрібно раз на тиждень. Крім того, якщо ви спите наодинці, приймаєте душ щовечора та одягаєте піжаму, то це потрібно робити раз на два тижні.

Окрім того, якщо ви іноді їсте в ліжку або маєте домашніх тварин, то прати потрібно кожні 3-4 дні.

Також бажано прати постільну білизну частіше, ніж зазвичай, якщо ви страждаєте на астму або алергію. До того ж збільшити частоту прання варто влітку, оскільки людин більше потіє.

Для того, щоб випрати постільну білизну, спочатку уважно прочитайте етикетку, щоб дізнатися про тканину. Виперіть за допомогою звичайної програми в машині та використовуйте м’який миючий засіб.

Також рекомендується провести повторне полоскання, щоб уникнути залишків миючого засобу. Це для того, щоб захиститись, якщо чутлива шкіра.

Чи потрібно прати подушки

Якщо у вас чутлива шкіра та схильна до прищів, доцільно прати наволочки та подушки кожні три дні. Що стосується подушок, то їх бажано прати раз на квартал або навіть раз на 6 місяців.

Зазначається, що флісові ковдри можна прати в машині при 60°. Можна сушити в пральній машині, але при низькій температурі.