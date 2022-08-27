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Есть веские причины: Каменских объяснила, почему Потап до сих пор не вернулся в Украину

Новина українською →
Суббота 27 августа 2022 21:22
Есть веские причины: Каменских объяснила, почему Потап до сих пор не вернулся в Украину Настя Каменских рассказала о муже (instagram.com/kamenskux)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская певица Настя Каменских впервые рассказала, почему ее муж, продюсер Алексей Потапенко не возвращается в Украину. Одной из причин стали проблемы со здоровьем.

Об этом она рассказала в интервью на YouTube "Все буде добре".

У многих фанатов певицы возник вопрос, почему вместе с артисткой не приехал ее муж. В разговоре с журналисткой Каменских назвала несколько веских причин.

В частности, как выяснилось, у артиста парализовало половину лица. Вероятно, это связано со стрессом, который он переживает из-за войны.

"У него парализовало пол лица. Понимаешь, мы сейчас находимся без адаптации и понятно, что каждый украинец, большинство украинцев, проживающих посттравматический синдром, или депрессию, или панические атаки. Здоровье начинает сыпаться", - сказала звезда.

Есть веские причины: Каменских объяснила, почему Потап до сих пор не вернулся в Украину

У Алексея Потапенко во время войны парализовало лицо (скрин)

Также она заявила, что работа ее мужа за рубежом также важна. Потап участвует в различных благотворительных мероприятиях, вырученные средства из которых идут Вооруженным силам Украины.

"Сейчас у него есть несколько таких проектов, которые он просто должен завершить. И скоро, также с огромным желанием, он приедет домой", - добавила Каменских.

Есть веские причины: Каменских объяснила, почему Потап до сих пор не вернулся в УкраинуНастя Каменский рассказала о муже (скрин)

Кроме того, она посоветовала недоброжелателям не скандалить с соотечественниками, а лучше помочь чем-то своей стране.

Раньше Каменских признавалась в заболевании и не сдерживала слез.

Также мы писали, что Потап написал украинское стихотворение после удара по Виннице.

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Настя Каменских Потап
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