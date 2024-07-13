8 українських зірок, яких захейтили за виступи на весіллях багатіїв під час війни

В Україні під час війни відбулася серія розкішних "мажорних весіль", які вражають своїм розмахом і розкішшю, але викликають бурхливі дискусії та осуд у суспільстві. На цих заходах також були присутні зіркові гості.

Хто з українських знаменитостей був помічений на цих весіллях, за що отримав несхвалення громадськості? Дізнайтеся в РБК-Україна (проект Styler).

Весілля Ростислава Ільницького та експрацівниці ДБР Роксолани Москви

Це весілля стало сенсацією у соцмережах. Пара святкувала його у п'ятизірковому комплексі Emily Resort, куди покликала близько 800 гостей.

Молодята витратили на організацію свята близько одного мільйона доларів.

Ведучим весілля був відомий шоумен Григорій Решетник. Розважали гостей в елітному комплексі відомі українські зірки: Олександр Пономарьов, Ольга Полякова, гурт "Дзвони сонця" та Дзідзьо.

Після цього користувачі мережі закликали українців бойкотувати проти знаменитостей, які розважають "еліту".

Ведучим весілля був Григорій Решетник, у програмі - Оля Полякова ($25k), Дзідзьо ($12k), Олександр Пономарьов. Серед гостей були депутати, податківці, прокурори. pic.twitter.com/4AsIwhI3ZK — Йосип з міста в УНДР (@josyp_z_mista) October 13, 2023

Свято організатора "п’яних вечірок"

Фігурант справи про "пʼяні вечірки", на яких кривдили дівчат, Олег Захаров, на початку жовтня відгуляв власне весілля в одному з найдорожчих готелів країни Edem Resort Medical & Spa, що неподалік Львова. Ведучим свята був актор і комік Юрій Ткач.

Згодом Ткач заявив, що не знав про цю гучну справу, та обіцяв передати військовим мавік та старлінк, які в тому числі були придбані за цей гонорар.

За словами коміка, "всі гроші до копійки за це замовлення" підуть і на інші добрі справи.

Юрій Ткач з фігурантом справи про "п’яні вечірки" (фото: instagram.com/yuriy_tkach)

На весіллі скандального блогера з Івано-Франківська гостей розважала і співачка Тетяна Решетняк, відома як TAYANNA.

Виконавиця зізналася: хейт, який вилився на неї після виступу, її ніяк не зачіпає, адже він був, є і буде.

Також знаменитість зазначила, що не завжди знає, до кого їде на свято.

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Елітне весілля українців на італійській віллі

Днями відбулося чергове помпезне весілля українців. Але вже не на заході України, а в Італії, на віллі Бальбіано, що омиває мальовниче озеро Комо.

Ведучим заходу був російський гуморист Максим Галкін, а співав для гостей Монатік, що викликало обурення в мережі.

Згодом у команді артиста пояснили, чому артист погодилися виступити на одній сцені з росіянином.

Монатік виступив на пишному весіллі (скріншот із відео)