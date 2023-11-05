"Ми так чекаємо на тебе". Лілія Ребрик розсекретила стать майбутньої дитини (відео)

Лілія Ребрик влаштувала гендер-паті

Лілія Ребрик та її чоловік, танцівник Андрій Дикий, зняли зворушливе відео, на якому подружжя разом з доньками випускає зі спеціальних балонів кольоровий дим… Рожевий! У пари народиться ще одна дівчинка!

"Ми так чекаємо на тебе", - підписала відео ведуча.

До слова, чоловік і молодша спадкоємиця пари відчували, що Лілія вагітна саме дівчинкою.

Донька Лілії та Андрія мріяла про братика, а ось сама телеведуча не приховувала, що їй без різниці, хто буде, але хотіла б, щоб це був хлопчик.

"Мені все одно - хлопчик чи дівчинка. Цікаво було б спробувати себе мамою хлопчика", - ділилася Ребрик.

Лілія Ребрик з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)