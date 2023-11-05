RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Мы так ждем тебя". Лилия Ребрик рассекретила пол будущего ребенка (видео)

Лилия Ребрик с мужчиной (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик рассекретила пол будущего ребенка. Соответствующим роликом она поделилась в своих соцсетях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.

Лилия Ребрик устроила гендер-пати

Лилия Ребрик и ее муж, танцовщик Андрей Дикий, сняли трогательное видео, на котором супруги вместе с дочками выпускают из специальных баллонов цветной дым… Розовый! У пары родится еще одна девочка!

"Мы так ждем тебя", - подписала видео ведущая.

К слову, муж и младшая наследница пары чувствовали, что Лилия беременна именно девочкой.

Дочь Лилии и Андрея мечтала о братике, а вот сама телеведущая не скрывала, что ей без разницы, кто будет, но хотела бы, чтобы это был мальчик.

"Мне все равно - мальчик или девочка. Интересно было бы попробовать себя мамой мальчика", - делилась Ребрик.

Лилия Ребрик с мужем и детьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Илона Гвоздева ответила, как часто занимается сексом с мужем.

Также Катя Осадчая умилила сеть редким фото красавицы-бабушки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лилия Ребрикдітизвезды шоу-бизнеса