"Ми були як злидарі поруч із ними": українська акторка згадала принизливе ставлення росіян на зйомках

За її словами, росіянам платили набагато більше, хоча ролі були однакові, а українок зневажали і називали "хохлушками".

"Коли приїжджали росіяни, їм платили гроші. А ми такі самі ролі грали поруч із ними як злидарі. Цього ж не приховати", - наголосила вона.

"І такі приниження існували. Я пам'ятаю, ми знімалися в "Папа напрокат", Гармаш (актор Сергій Гармаш - ред.) там знімався, ну він теж із Херсона. Але він "такой же русский". Я чую, що він каже: "Хохлушка така талановита". А хто ж талановиті, як не хохли?! Ти з себе почни й почни перевіряти, хто в Москві з українськими прізвищами", - зазначила Ніна Набока.

Також вона підкреслила, що не всі росіяни були такими, були й "нормальні люди".

"Москва знімала, ми працювали", - підсумувала вона.

Що відомо про Ніну Набоку

Майбутня актриса народилася 22 лютого 1957 року. У 1979 році закінчила театральну студію при Київському українському драматичному театрі ім. І. Франка.

Народна артистка України. Лауреатка кінопремії "Золота дзиґа" за роль баби Зіни у фільмі "Припутні" (2018).

За свою кар'єру знялася в понад 40 фільмах і серіалах.

Багатьом запам'яталася завдяки ролям у комедії "Збори ОСББ", серіалах "Жіночий лікар. Нове життя" та "Спіймати Кайдаша".

Викладає "Акторську майстерність і культуру мовлення" при Київській муніципальній академії музики ім. Глієра. Глієра.



Ніна Набока з акторами фільму "Збори ОСББ" (фото: instagram.com/nina.naboka.3)