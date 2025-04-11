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"Це моя провина": актор-воїн пригадав, як донька просила його говорити російською

П'ятниця 11 квітня 2025 11:40
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"Це моя провина": актор-воїн пригадав, як донька просила його говорити російською Данііл Мірешкін (скріншот з відео)
Автор: Іванна Пашкевич

Актор Данііл Мірешкін, який після початку повномасштабного вторгнення приєднався до лав ЗСУ, розповів, як донька просила його говорити російською, і через що він попросив у неї вибачення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю артиста для OBOZ.ua.

Зі слів актора, він почав говорити українською лише після початку великої війни.

У шлюбі з акторкою Ксенією Даниловою у нього є донька Василіса, яку тато також намагався привчити до рідної мови, але це стало справжнім викликом.

Данііл Мірешкін розповів, що до чотирьох років Василіса спілкувалася російською.&quot;Це моя провина&quot;: актор-воїн пригадав, як донька просила його говорити російськоюДанііл Мірешкін з донькою (фото: instagram.com/mireshkin_daniil)

"Коли я ухвалив для себе рішення перейти на українську, почав спілкуватися з нею мовою. І ніколи не забуду момент: ми йдемо вулицею, щось розповідаю, а вона різко зупиняється і щосили кричить: "Папа, ты можешь говорить по-русски?!" У мене мурашки по шкірі - стало страшно. Зупинився, присів біля неї, кажу: "Доцю, це не з тобою щось не так. Вибач, це моя провина, що ти не розумієш української. Зараз на нас напали росіяни. Я прагну, щоб ми були вірні Україні, і не хочу розмовляти чужою мовою. І щоб ти розмовляла. Але розумію, що тобі складно, бо я сам вчив тебе російської", - пригадав діалог з донечкою артист.

Данііл Мірешкін каже, що спочатку вони з дівчинкою спілкувалися змішано: він говорив українською, а вона здебільшого російською. &quot;Це моя провина&quot;: актор-воїн пригадав, як донька просила його говорити російськоюДонька Данііла Мірешкіна (фото: instagram.com/mireshkin_daniil)

Однак з часом ситуація змінилася, і зараз Василіса спілкується лише українською.

Актор зазначає, що іноді його донька-першокласниця використовує такі мовні звороти, що навіть він дивується.

"Мені вдалося в той момент до неї достукатися. Але якийсь час ми з нею спілкувалися так: я українською, вона здебільшого – російською. Однак поступово це змінювалося. І зараз Вася спілкується суто українською. Та іноді такі звороти завертає, що диву даюся", - поділився актор.&quot;Це моя провина&quot;: актор-воїн пригадав, як донька просила його говорити російськоюДанііл Мірешкін з донькою (фото: instagram.com/mireshkin_daniil)

Коротка біографія Данііла Мірешкіна

Данііл Мірешкін народився 12 червня 1991 року в Костянтинівці на Донеччині. У дитинстві разом з родиною переїхав до Феодосії.

У 2014 році він закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

Ще під час навчання почав виступати в театрі, а після завершення університету приєднався до театру російської драми імені Лесі Українки в Києві. Згодом він також працював в Українському малому драматичному театрі.&quot;Це моя провина&quot;: актор-воїн пригадав, як донька просила його говорити російськоюДанііл Мірешкін (фото: instagram.com/mireshkin_daniil)

Першу роль у кіно Мірешкін отримав під час студентських років, зігравши другорядного персонажа в серіалі "Порох і дріб". З того часу його кар'єра активно розвивалася, і він став регулярно залучатися до ролей у серіалах і великих кінопроєктах.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року актор активно долучився до волонтерської діяльності, брав участь у веденні благодійних заходів і співпрацював з іноземними журналістами.

У вересні 2022 року Мірешкін мобілізувався на фронт.&quot;Це моя провина&quot;: актор-воїн пригадав, як донька просила його говорити російськоюДанііл Мірешкін (фото: instagram.com/mireshkin_daniil)

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