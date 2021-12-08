Как мгновенно очистить машину от льда и инея: топ-3 советов водителям

Как очистить машину от инея и льда? Сейчас с наступлением зимы это вопрос особо актуален для владельцев автомобилей. Снег с наледью - это вообще настоящий ад для водителей на дорогах.
О способах бороться с инеем на лобовом стекле рассказали в издании Express.
Итак, как же очистить лобовое стекло от инея и мороза по утрам?
Один из читателей предлагает простейший способ.
"Самый простой и лучший способ - это надежная защита лобового стекла. Это стоит не очень дорого, но служит годами", - рассказал читатель издания.
Речь идет о специальном покрытии из легких материалов, которым накрывают лобовое стекло и потом фиксируют.
Вот так оно выглядит. С помощью этой вещи наледь на стекле вам не грозит.
Для этого способа очистки стекла вам понадобится пищевая пленка. Перед тем, как оставить машину на улице, заклейте окна пищевой пленкой. Когда вы утром вернетесь к авто, просто уберите ее и легко очистите авто.
Это супер-простой и мгновенный способ избавиться от льда и инея на стекле авто. Просто вылейте теплую воду из бутылки на лобовое стекло.
"Это мгновенная разморозка и очистка лобового стекла", - описывают способ водители.
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