Як миттєво очистити машину від льоду та інею: топ-3 порад водіям

Як очистити машину від інею і льоду? Зараз з настанням зими це питання особливо актуальне для власників автомобілів. Сніг з льодом -це взагалі справжнє пекло для водіїв на дорогах.
Про способи боротися з інеєм на лобовому склі розповіли у виданні Express.
Отже, як же очистити лобове скло від інею і морозу вранці?
Один з читачів пропонує найпростіший спосіб.
"Найпростіший та кращий спосіб - це надійний захист лобового скла. Це коштує не дуже дорого, але служить роками", - розповів читач видання.
Йдеться про спеціальне покриття з легких матеріалів, яким накривають лобове скло і потім фіксують.
Ось так воно виглядає. За допомогою цієї речі лід на склі вам не загрожує.
Для цього способу очищення скла вам знадобиться харчова плівка. Перед тим, як залишити машину на вулиці, заклейте вікна харчовою плівкою. Коли ви вранці повернетеся до авто, просто приберіть її й легко очистіть авто.
Це супер-простий і миттєвий спосіб позбутися від льоду та інею на склі авто. Просто вилийте теплу воду з пляшки на лобове скло.
"Це миттєве розморожування і очищення лобового скла", - описують спосіб водії.
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