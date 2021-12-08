Як миттєво очистити машину від льоду та інею: топ-3 порад водіям

Отже, як же очистити лобове скло від інею і морозу вранці?

Один з читачів пропонує найпростіший спосіб.

Спосіб №1

"Найпростіший та кращий спосіб - це надійний захист лобового скла. Це коштує не дуже дорого, але служить роками", - розповів читач видання.

Йдеться про спеціальне покриття з легких матеріалів, яким накривають лобове скло і потім фіксують.

Ось так воно виглядає. За допомогою цієї речі лід на склі вам не загрожує.

Спеціальне покриття захистить лобове скло (Getty Images)

Спосіб №2

Для цього способу очищення скла вам знадобиться харчова плівка. Перед тим, як залишити машину на вулиці, заклейте вікна харчовою плівкою. Коли ви вранці повернетеся до авто, просто приберіть її й легко очистіть авто.

Спосіб №3

Це супер-простий і миттєвий спосіб позбутися від льоду та інею на склі авто. Просто вилийте теплу воду з пляшки на лобове скло.

"Це миттєве розморожування і очищення лобового скла", - описують спосіб водії.