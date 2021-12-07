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В Украине массово начали подделывать водительские права: кто и зачем это делает

Новина українською →
Киев, Вторник 07 декабря 2021 22:34
В Украине массово начали подделывать водительские права: кто и зачем это делает Фото: водительские права в Украине массово подделывают (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Украине правоохранители стали чаще выявлять водителей, которые пользуются подделанными удостоверениями, и ситуация приобретает все большие масштабы.

С чем связывают такой "спрос" на фейковые права - читайте в материале ниже.

Кто это делает:

иностранцы

Зачем это делают:

  • учитывая, что многие выходцы из разных стран работают в Украине водителями в популярных службах перевозок или вовлечены в сервисы курьерских доставок, возникает подозрение, что именно для того, чтобы иметь возможность быть трудоустроенными, люди и подделывают водительские удостоверения.
  • вместе с тем неоднократно именно водители такси становятся виновниками ДТП, которые нередко приводят к смертельным последствиям.
  • а о том, как курьеры катаются тротуарами и массово нарушают ПДД - напоминать, наверное, излишне.

Пример

7 декабря в пресс-службе патрульной полиции Киева приводится рассказ об одном из подобных случаев задержания нарушителя. Так, на днях в столице "копы" остановили на бульваре Дружбы Народов автомобиль Hyundai, водитель которого нарушил правила дорожного движения.

"За рулем находился иностранец. Во время общения с патрульными 20-летний водитель, кроме вида на жительство, предъявил водительское удостоверение, подлинность которого сразу вызвала сомнения", - говорится в публикации.

В Украине массово начали подделывать водительские права: кто и зачем это делает

В Киеве у иностранца нарушителя ПДД нашли фейковые водительские права (фото: facebook.com/kyivpatrol)

Инспекторы пробили данные в информационной базе и установили, что удостоверение с аналогичными серией и номером было выдано жительнице Днепропетровской области.

В Украине массово начали подделывать водительские права: кто и зачем это делает

Хозяйкой водительских прав оказалась жительница Днепропетровской области (фото: facebook.com/kyivpatrol)

На водителя составили админпротокол по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управлять таким ТС) и вызвали следственно-оперативную группу полиции.

Ранее сообщалось, что в Украине разоблачили подпольный "сервисный центр МВД", в котором изготовляли техпаспорта для угнанных авто.

Также мы писали о том, что недавно в Харькове водитель "евробляхи" устроил драку с полицейскими, которые заподозрили у него наркотическое опьянение и потребовали отправиться на сдачу теста, а также напал на одного из свидетелей.

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Киев Патрульная служба Водительские права
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