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Як миттєво очистити машину від льоду та інею: топ-3 порад водіям

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Середа 08 грудня 2021 13:06
Як миттєво очистити машину від льоду та інею: топ-3 порад водіям Фото: Як очистити машину від інею в мороз (flickr.com)
Автор: Людмила Жукова

Як очистити машину від інею і льоду? Зараз з настанням зими це питання особливо актуальне для власників автомобілів. Сніг з льодом -це взагалі справжнє пекло для водіїв на дорогах.

Про способи боротися з інеєм на лобовому склі розповіли у виданні Express.

Отже, як же очистити лобове скло від інею і морозу вранці?

Один з читачів пропонує найпростіший спосіб.

Спосіб №1

"Найпростіший та кращий спосіб - це надійний захист лобового скла. Це коштує не дуже дорого, але служить роками", - розповів читач видання.

Йдеться про спеціальне покриття з легких матеріалів, яким накривають лобове скло і потім фіксують.

Ось так воно виглядає. За допомогою цієї речі лід на склі вам не загрожує.

Як миттєво очистити машину від льоду та інею: топ-3 порад водіямСпеціальне покриття захистить лобове скло (Getty Images)

Спосіб №2

Для цього способу очищення скла вам знадобиться харчова плівка. Перед тим, як залишити машину на вулиці, заклейте вікна харчовою плівкою. Коли ви вранці повернетеся до авто, просто приберіть її й легко очистіть авто.

Спосіб №3

Це супер-простий і миттєвий спосіб позбутися від льоду та інею на склі авто. Просто вилийте теплу воду з пляшки на лобове скло.

"Це миттєве розморожування і очищення лобового скла", - описують спосіб водії.

Як ми раніше писали, в Україні масово почали підробляти водійські права.

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