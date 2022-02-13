Мгновенная уверенность в себе: эти трюки от психотерапевта вам точно помогут

Переверните негативные предположения о себе

Вам нужно сделать презентацию для команды или другое ответственное дело. Бросьте вызов своим негативным убеждениям и переверните их с ног на голову.

Говорите себе: "Я отличный оратор, люди хотят услышать мои идеи. У меня достаточно знаний и опыта, чтобы решить эту задачу". Продолжайте это повторять в своей голове и вслух. И быстро почувствуете, что тревожность уходит, а уверенность возвращается.

Не говорите: "Мне кажется" или "Я не уверен"

Замените эти слабые слова и фразы на те, которые помогают выглядеть более профессиональными и опытными. Избегайте их, говорите вместо них: "Я верю". Так вы берете ответственность за то, что говорите и начинаете показывать спокойную уверенность.

Уберите фразы, которые уменьшают уверенность. Например, "На мой взгляд", "Я полагаю". Переходите к сути и уберите ненужные слова из своей речи.

Вспомните, когда вы чувствовали себя уверенно

Перед тем как сделать что-то важное, то, из-за чего вы сильно переживаете – сделайте упражнение по визуализации. Воспроизведите в памяти предыдущий опыт, когда у вас был максимальный уровень энергии, сосредоточенности и достижений.

Вспоминайте детали и анализируйте их. Что вы там делали, как себя вели, кто там был? Какую реакцию вы получили от других? Что вы чувствовали, когда все закончилось? Используйте эту позитивную энергию и уверенность в себе прямо сейчас.

Выйдите из социальных сетей

Очень легко сравнивать себя с другими людьми в социальных сетях. Но нужно помнить, что фото и видео далеко не всегда отображают реальность. Идеальной жизни не существует.

Уверенность исходит из веры в себя, в свои способности и в то, где вы находитесь на своем жизненном пути. Сравнение себя с людьми, которые делятся только положительными моментами, делает невозможным ясное видение собственных достижений.

Не заходите в социальные сети, когда чувствуете себя неуверенно или собираетесь сделать что-то новое и сложное. Возьмите дневник и запишите о том, что вы сделали и чем гордитесь.

Носите то, что помогает вам чувствовать себя сильным

Практически у каждого человека есть свой особенный наряд – платье, костюм, джинсы, украшение, и даже туфли, которые заставляют нас чувствовать себя классно.

Если вам предстоит трудный день и очень нужно быстро повысить уверенность в себе, обязательно носите такие вещи. Исследования показывают, что одежда, которую мы носим, может влиять на когнитивные процессы.