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Названы пять признаков того, что человек имитирует эмоции: будьте осторожны

Новина українською →
Понедельник 31 января 2022 15:10
Названы пять признаков того, что человек имитирует эмоции: будьте осторожны Фото: Эти признаки говорят о том, что человек имитирует эмоции (freepik.com_
Автор: Анна Шиканова

Люди часто имитируют эмоции, чтобы скрыть свои настоящие чувства или же – гнев и разочарование. Такое поведение является способом имитации, так как это создает у собеседника искаженное представление.

По каким пяти признакам можно понять, что человек имитирует эмоции, рассказала психолог Сьюзан Краусс Уитборн в своем блоге.

Как утверждает психолог, такие люди в душе переживают одни эмоции, а на поверхности они показывают поддельное настроение. Существует даже специальный термин – surface acting (поверхностная игра).

По данным различных исследований, 75% общения на работе – это поверхностные игры.

Чаще всего собеседник скрывает гнев и разочарование, так как это может не понравиться другому человеку. Он показывает улыбку и дружелюбие, а в душе у него раздражение.

По сути, такое поведение можно засчитать как обман собеседника, так как залог здоровых взаимоотношений – это честный обмен чувствами и эмоциями.

Эмоции не соответствуют ситуации

Человек улыбается, хотя ему сделали что-то неприятное или четко показали власть над ним. В реальности тут должны были проявиться негативные чувства, но на поверхности их нет.

Дискомфорт

При дискомфортной ситуации человек не показывает, что ему неприятно. Его поведение явно лишено естественности, играет на публику и порой переигрывает. И остальные чувствуют явную неловкость.

Напряжение в голосе, мимике и позах

При маскировке злости или страха, люди выдают себя невербальными реакциями. Их эмоции по сути утекают в тело. При этом голос низкий, поза напряжена, губы сжаты.

Выгодная имитация эмоций

Подавить истинные чувства не так уж и просто. И часто это делают ради выгоды – чтобы получить одобрение, чаевые, избежать острой критики. Но нужно учитывать контекст ситуации.

Человек выпадает из общения

Долго притворяться и показывать себя тем, кем не являешься на самом деле – очень сложная и напряженная работа. Поэтому человек начинает отключаться и уходить внутрь себя. Он перестает слышать других людей.

Напомним, ранее мы писали о том, какие слова нужно сказать партнеру при расставании обязательно.

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