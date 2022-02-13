Миттєва впевненість в собі: ці трюки від психотерапевта вам точно допоможуть

Переверніть негативні припущення про себе

Вам потрібно зробити презентацію для команди або іншу відповідальну справу. Киньте виклик своїм негативним переконанням і переверніть їх з ніг на голову.

Говоріть собі: "Я відмінний оратор, люди хочуть почути мої ідеї. У мене достатньо знань і досвіду, щоб вирішити це завдання". Продовжуйте це повторювати у своїй голові та вголос. І швидко відчуєте, що тривожність йде, а впевненість повертається.

Не кажіть: "Мені здається" або "Я не впевнений"

Замініть ці слабкі слова і фрази на ті, які допомагають виглядати більш професійними та досвідченими. Уникайте їх, говорите замість них:"Я вірю". Так ви берете відповідальність за те, що говорите і починаєте показувати спокійну впевненість.

Приберіть фрази, які зменшують впевненість. Наприклад, "На мій погляд","я вважаю". Переходьте до суті та приберіть непотрібні слова зі своєї мови.

Згадайте, коли ви відчували себе впевнено

Перед тим як зробити щось важливе, то, через що ви сильно переживаєте - зробіть вправу по візуалізації. Відтворіть в пам'яті попередній досвід, коли у вас був максимальний рівень енергії, зосередженості та досягнень.

Згадуйте деталі та аналізуйте їх. Що ви там робили, як себе вели, хто там був? Яку реакцію ви отримали від інших? Що ви відчували, коли все закінчилося? Використовуйте цю позитивну енергію і впевненість в собі прямо зараз.

Вийдіть із соціальних мереж

Дуже легко порівнювати себе з іншими людьми в соціальних мережах. Але потрібно пам'ятати, що фото і відео далеко не завжди відображають реальність. Ідеального життя не існує.

Впевненість виходить з віри в себе, у свої здібності та в те, де ви знаходитесь на своєму життєвому шляху. Порівняння себе з людьми, які діляться тільки позитивними моментами, унеможливлює ясне бачення власних досягнень.

Не заходьте в соціальні мережі, коли відчуваєте себе невпевнено або збираєтеся зробити щось нове і складне. Візьміть щоденник і запишіть про те, що ви зробили та чим пишаєтеся.

Носіть те, що допомагає вам відчувати себе сильним

Практично у кожної людини є свій особливий наряд - плаття, костюм, джинси, прикраси, і навіть туфлі, які змушують нас відчувати себе класно.

Якщо вам належить важкий день і дуже потрібно швидко підвищити впевненість в собі, обов'язково носите такі речі. Дослідження показують, що одяг, який ми носимо, може впливати на когнітивні процеси.