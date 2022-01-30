Эти советы помогут женщинам стать увереннее в постели: лайфхаки для скромниц

Раскрепоститься в интимной сфере бывает очень сложно. И часто женщины совершенно не понимают, что именно им нужно сделать.

Сексолог Колби Мэри Зонгол дала несколько советов, которые точно помогут раскрепоститься в постели любой женщине. Об этом пишет Lifehacker.

Делайте то, что умеете

Даже при сильной неуверенности и сомнениях в своих сексуальных навыках, найдется хотя бы одна вещь, в которой вы хороши. Вы можете не быть гуру в оральных ласках, но при этом отлично целуетесь или обладаете мастерством лаской руками.

Уделите время изучению того, что вы умеете и что вам на самом деле нравится. Проверьте свои знания на партнере и думайте о том, что вы подарили ему отличные ночи.

Пробуйте что-то новое

Когда вы обрели уверенность в одной области, начинайте пробовать что-нибудь еще. Просто попробуйте и не нужно сразу стремиться к отличным результатам – практикуйте новое для развлечения.

Даже изменение привычного сексуального сценария сделает вашу близость с партнером более интересной и избавит от однотипности.

Смейтесь

Техники и навыки в сексе уже давно не решают все. Секс делает хорошим ваше отношение к нему. Если вы умеете получать от него удовольствие, посмеяться, если что-то пошло не так – успех в ваших руках.

Сосредоточьтесь на том, что любите в своем теле

Мы чаще всего задумываемся о недостатках своего тела и не замечаем достоинства. Посмотрите на себя в зеркало и сфокусируйтесь на том, что вам нравится в вашем теле и лице.

А на особенности, которые не вызывают восторг – не обращайте внимания.

Носите то, что повышает вашу уверенность

Секретное оружие любой женщины – если на ней надета вещь, которая ей очень нравится, она автоматически становится более уверенной в себе.

Если вы считаете, что безумно хороши с помадой – накрасьте губы перед постелью. Если запах вашего лосьона сводит с ума – используйте его. Неважно, что именно заставляет чувствовать себя великолепно – используйте это!

Повторяйте мантру

Вооружитесь мантрой, которая сможет вселить в вас уверенность. Это поможет вам поверить в себя намного быстрее. Например: "Я сексуальна".

Записывайте ее в дневник, повторяйте ежедневно перед зеркалом, размещайте стикеры со словами по всей квартире. Чем чаще вы это слышите, тем сильнее в это верите.