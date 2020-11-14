О карантине ничего не слышали: рынок в Харькове заполнен людьми (видео)

В Харькове частично придерживаются карантина выходного дня (иллюстративное фото: pixabay.com)

На рынке "Барабашово" в Харькове продают непродовольственные товары, что запрещено карантином выходного дня

В Украине введен карантин выходного дня, впрочем в нескольких городах уже выявлены нарушения. Так, харьковский рынок "Барабашово", на котором в субботу и воскресенье должны бы продавать только продукты, работает в обычном режиме.

Накануне, пишут местные СМИ, администрация рынка сообщила, что "Барабашово" переходит на новый график работы из-за карантина выходного дня. Его работу в будни продлили на два часа, а в выходные рынок должен был работать только в режиме склада.

Но уже сегодня, 14 ноября, местный Telegram-канал "BEXA Харьков" опубликовал видео, где видно, что рынок обслуживает клиентов как и обычно, до введения карантина выходного дня.

Кадры свидетельствуют, что на рынке продают одежду, обувь, аксессуары. Впрочем, некоторые контейнеры все же закрыты.

"Рынок Барабашово не работает. Почти не работает", - сказано в комментарии к видео.

Видео с харьковского рынка можно посмотреть по этой ссылке.

Вместе с тем, местное сообщество "ТРУХА Харьков" в Instagram сообщает, что рынок открылся частично, но полиция устраивает рейды.

"Одни пишут, что рынок закрыт и присылают фото, как продавцы курят сигареты выходного дня, другие присылают фото что все открыто... Так что, если вы планировали купить новогодний свитер с ёлкой и оленями, вероятность что зря съездите на рынок очень велика", - сказано в сообщении.

Местное издание "Медиа группа Обьектив" сообщает, что кафе и магазины непродовольственных товаров в Харькове сегодня не работают, они все же придерживаются карантина выходного дня. Но, журналисты утверждают, что продолжают работать офисные центры, хоть и неофициально.

Напомним, в Софийском соборе на период нового карантина, в субботу и воскресенье, отменили все богослужения.

А во Львове 14 ноября часть заведений общественного питания работает в обычном режиме с соблюдением карантинных ограничений "оранжевой зоны".

Также мы ранее писали, что в карантин выходного дня "Эпицентр" заработал по-новому.