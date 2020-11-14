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Полиция заблокировала рынки Львова в первый день карантина выходного дня

Львов, Суббота 14 ноября 2020 13:14
Полиция заблокировала рынки Львова в первый день карантина выходного дня
Фото: рынок в Львове varta1.com.ua)
Автор: Александр Белоус

Несмотря на решение городских властей отказаться от карантина, полиция выполняет постановление правительства

В первый день карантина выходного дня, в субботу, 14 ноября, полицейские заблокировали работу крупнейших рынков Львова Речь идет как минимум о четырех рынки "Шувар", "Краковский", "Галицкий перекресток", "Южный", а также торговый центр на Сыхове "Искра".

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

По данным издания, полицейские не перекрывают входы рынков, однако следят за торговцами, чтобы те не работали. А тем временем предприниматели не встают за прилавки, боясь, что их оштрафуют.

В пресс-службе полиции Львовской области сообщили, что по состоянию на 11.00 в субботу, 14 ноября, поступило 11 сообщений о нарушении правил карантина.

"Правоохранители реагируют на все такие сообщения - проводят профилактические беседы, а в случаях, если граждане или руководители субъектов хозяйствования не прекращают правонарушения - привлекают их к предусмотренной законодательством ответственности", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, в субботу, 14 ноября, в Украине начал действовать так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника запрещено принимать посетителей в заведениях общественного питания, салонах красоты и спортзалах. Также запрещена работа магазинов промтоваров, ТРЦ, кинотеатров, проведения общественных и культурных мероприятий.

Отметим мэр Львова Андрей Садовый заявил, что власть города сделала субботу и воскресенье рабочими днями до конца ноября. В эти дни, согласно решению, разрешено работать всем учреждениям, которые ограничивает карантин выходного дня.

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