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Меживо з баклажанів: старий український рецепт ідеальної овочевої закуски

Як готувати меживо з баклажанів (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)
Автор: Людмила Рябухіна

З баклажанів можна готувати салати, запіканки та суп, а можна й стародавню закуску з тушкованих в маринаді овочів. Свою назву меживо, ймовірно, отримало від українського слова "межений", тобто, "маринований" - що описує метод приготування.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал з рецептами страв української кухні "НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти".

Що потрібно для баклажанного межива

Для того, щоб приготувати з баклажанів старовинну закуску, треба ці продукти:

  • баклажани - 3 шт.;
  • помідори -3 шт.;
  • цибуля - 2 шт.;
  • олія - до смаження;
  • оцет - 1,5 ст. л.;
  • борошно - 5 ст. л.;
  • червоний перець - щіпка;
  • чорний перець - щіпка;
  • цукор - 1 ст. л.;
  • сіль - 1 ст. л.

Як готувати меживо з баклажанів

Для приготування такої закуски баклажани потрібно помити, зрізати плодоніжку, а потім нарізати баклажани кружальцями завтовшки 1 см.

Нарізані баклажани потрібно скласти в глибоку миску, присипати сіллю і зачекати годину, щоб овочі пустили сік. Рідину потрібно злити, злегка відтискаючи баклажани. Овочі після цього слід поперчити чорним перцем.

Розігрійте пательню з олією, в цей час обваляйте баклажани в борошні. Потім їх потрібно присмажити до готовності і легкої скоринки з кожного боку. 

Обсмажте баклажани (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Готові баклажани перекладіть в глибоку каструлю, в якій будете їх тушкувати.

Очистьте цибулю, наріжте її на невеликі кубики і присмажте до золотистого кольору. Готову цибулю всипте в каструлю з баклажанами.

Помийте помідори, наріжте їх на невеликі шматочки, пересипте в пательню - і тушкуйте до готовності. Потім збийте тушковані помідори в однорідну масу або перетріть через сито.

Приготуйте пюре з помідорів (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Влийте в пюре оцет, всипте цукор, червоний перець та сіль до смаку. Ретельно перемішайте маринад, а потім залийте ним баклажани.

Доведіть соус до кипіння на невеликому вогні. Після цього тушкуйте страву ще протягом 5 хвилин. Готов меживо з баклажанів можна прикрасити листям петрушки чи базиліку.

 

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