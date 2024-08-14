Меживо з баклажанів: старий український рецепт ідеальної овочевої закуски

З баклажанів можна готувати салати, запіканки та суп, а можна й стародавню закуску з тушкованих в маринаді овочів. Свою назву меживо, ймовірно, отримало від українського слова "межений", тобто, "маринований" - що описує метод приготування.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал з рецептами страв української кухні "НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти".
Для того, щоб приготувати з баклажанів старовинну закуску, треба ці продукти:
Для приготування такої закуски баклажани потрібно помити, зрізати плодоніжку, а потім нарізати баклажани кружальцями завтовшки 1 см.
Нарізані баклажани потрібно скласти в глибоку миску, присипати сіллю і зачекати годину, щоб овочі пустили сік. Рідину потрібно злити, злегка відтискаючи баклажани. Овочі після цього слід поперчити чорним перцем.
Розігрійте пательню з олією, в цей час обваляйте баклажани в борошні. Потім їх потрібно присмажити до готовності і легкої скоринки з кожного боку.
Обсмажте баклажани (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)
Готові баклажани перекладіть в глибоку каструлю, в якій будете їх тушкувати.
Очистьте цибулю, наріжте її на невеликі кубики і присмажте до золотистого кольору. Готову цибулю всипте в каструлю з баклажанами.
Помийте помідори, наріжте їх на невеликі шматочки, пересипте в пательню - і тушкуйте до готовності. Потім збийте тушковані помідори в однорідну масу або перетріть через сито.
Приготуйте пюре з помідорів (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)
Влийте в пюре оцет, всипте цукор, червоний перець та сіль до смаку. Ретельно перемішайте маринад, а потім залийте ним баклажани.
Доведіть соус до кипіння на невеликому вогні. Після цього тушкуйте страву ще протягом 5 хвилин. Готов меживо з баклажанів можна прикрасити листям петрушки чи базиліку.
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