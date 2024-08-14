RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Меживо из баклажанов: старый украинский рецепт идеальной овощной закуски

Как готовить меживо из баклажанов (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)
Автор: Людмила Рябухіна

Из баклажанов можно готовить салаты, запеканки и суп, а можно и старинную закуску из тушенных в маринаде овощей. Свое название меживо, вероятно, получило от украинского слова "межений", то есть, "маринованный" - что описывает метод приготовления.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал с рецептами блюд украинской кухни "НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти".

Что нужно для баклажанного межива

Для того чтобы приготовить из баклажанов старинную закуску, нужно эти продукты:

  • баклажаны - 3 шт.;
  • помидоры - 3 шт.;
  • лук - 2 шт.;
  • растительное масло - для жарки;
  • уксус - 1,5 ст. л.;
  • мука - 5 ст. л.;
  • красный перец - щепотка;
  • черный перец - щепотка;
  • сахар - 1 ст. л.;
  • соль - 1 ст. л.

Как готовить меживо из баклажанов

Для приготовления такой закуски баклажаны нужно промыть, срезать плодоножку, а затем нарезать баклажаны кружочками толщиной 1 см.

Нарезанные баклажаны нужно сложить в глубокую миску, присыпать солью и подождать час, чтобы овощи пустили сок. Жидкость нужно слить, слегка отжимая баклажаны. Овощи после этого следует поперчить черным перцем.

Разогрейте сковороду с растительным маслом, в это время обваляйте баклажаны в муке. Затем их нужно поджарить до готовности и легкой корочки с каждой стороны.

Обжарьте баклажаны (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Готовые баклажаны переложите в глубокую кастрюлю, в которой будете их тушить.

Очистьте лук, нарежьте его на небольшие кубики и поджарьте до золотистого цвета. Готовый лук всыпьте в кастрюлю с баклажанами.

Помойте помидоры, нарежьте их на небольшие кусочки, пересыпьте в сковороду - и тушите до готовности. Затем взбейте тушеные помидоры в однородную массу или перетрите через сито.

Приготовьте пюре из помидоров (скриншот / НАШІ БЕСАГИ - їжа та рецепти)

Влейте в пюре уксус, всыпьте сахар, красный перец и по вкусу соль. Тщательно перемешайте маринад, затем залейте им баклажаны.

Доведите соус до кипения на маленьком огне. После этого тушите блюдо еще в течение 5 минут. Готов меживо из баклажанов можно украсить листьями петрушки или базилика.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
РецептыГотовка