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Международная коалиция в защиту Украины выросла до 73 стран и 9 международных организаций

Автор: Татьяна Самарук

Международная коалиция в защиту Украины и мира продолжает усиливаться.

Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, мир поддерживает Украину и международная коалиция становится на защиту украинцев.

Отмечается, что вчера в нее входило 58 стран и 6 международных организаций. По состоянию на 17:00 это уже 73 страны и 9 международных организаций.

Кулеба также сообщил, что Совет Европы начал процедуру по исключению России из своего состава.

Также, сегодня Кулеба имел переговоры с главами МИД Индии, Японии и США. Запланировано онлайн-участие в заседании Совета МИД Евросоюза, который утверждает санкции.

По словам Кулебы, главное - "оружие и санкции".

"И то, и другое будет. Новые санкции ЕС уже сегодня. Оружие на подходе. По SWIFT вгрызаемся зубами", - отметил он.

73 страны и 9 международных организаций поддержали Украину (facebook.com/dmytro.kuleba)

Ранее мы сообщали, что украинская армия уничтожила 22 российских танка в Мариуполе.

Также мы писали, украинцы массово записываются в терборони. Сейчас есть официальная информация из областей.

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