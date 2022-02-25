Международная коалиция в защиту Украины выросла до 73 стран и 9 международных организаций

По его словам, мир поддерживает Украину и международная коалиция становится на защиту украинцев.

Отмечается, что вчера в нее входило 58 стран и 6 международных организаций. По состоянию на 17:00 это уже 73 страны и 9 международных организаций.

Кулеба также сообщил, что Совет Европы начал процедуру по исключению России из своего состава.

Также, сегодня Кулеба имел переговоры с главами МИД Индии, Японии и США. Запланировано онлайн-участие в заседании Совета МИД Евросоюза, который утверждает санкции.

По словам Кулебы, главное - "оружие и санкции".

"И то, и другое будет. Новые санкции ЕС уже сегодня. Оружие на подходе. По SWIFT вгрызаемся зубами", - отметил он.

73 страны и 9 международных организаций поддержали Украину (facebook.com/dmytro.kuleba)