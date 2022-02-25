Міжнародна коаліція на захист України зросла до 73 країн і 9 міжнародних організацій

Міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися.
Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
За його словами, світ підтримує Україну та міжнародна коаліція стає на захист українців.
Зазначається, що вчора до неї входило 58 країн та 6 міжнародних організацій. Станом на 17:00 це вже 73 країни та 9 міжнародних організацій.
Кулеба також повідомив, що Рада Європи розпочала процедуру щодо виключення Росії зі свого складу.
Також, сьогодні Кулеба мав перемовини з главами МЗС Індії, Японії та США. Запланована онлайн-участь в засіданні Ради МЗС Євросоюзу, яка затверджує санкції.
За словами Кулеби, головне - "зброя і санкції".
"І те, і інше буде. Нові санкції ЄС вже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами", - зазначив він.
73 країни й 9 міжнародних організацій підтримали Україну (facebook.com/dmytro.kuleba)
Раніше ми повідомляли, що українська армія знищила 22 російських танки в Маріуполі.
Також ми писали, українці масово записуються до терборони. Наразі є офіційна інформація з областей.