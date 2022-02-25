Міжнародна коаліція на захист України зросла до 73 країн і 9 міжнародних організацій

За його словами, світ підтримує Україну та міжнародна коаліція стає на захист українців.

Зазначається, що вчора до неї входило 58 країн та 6 міжнародних організацій. Станом на 17:00 це вже 73 країни та 9 міжнародних організацій.

Кулеба також повідомив, що Рада Європи розпочала процедуру щодо виключення Росії зі свого складу.

Також, сьогодні Кулеба мав перемовини з главами МЗС Індії, Японії та США. Запланована онлайн-участь в засіданні Ради МЗС Євросоюзу, яка затверджує санкції.

За словами Кулеби, головне - "зброя і санкції".

"І те, і інше буде. Нові санкції ЄС вже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами", - зазначив він.

73 країни й 9 міжнародних організацій підтримали Україну (facebook.com/dmytro.kuleba)