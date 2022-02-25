RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Міжнародна коаліція на захист України зросла до 73 країн і 9 міжнародних організацій

Автор: Тетяна Самарук

Міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися.

Про це повідомив у Facebook міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, світ підтримує Україну та міжнародна коаліція стає на захист українців.

Зазначається, що вчора до неї входило 58 країн та 6 міжнародних організацій. Станом на 17:00 це вже 73 країни та 9 міжнародних організацій.

Кулеба також повідомив, що Рада Європи розпочала процедуру щодо виключення Росії зі свого складу.

Також, сьогодні Кулеба мав перемовини з главами МЗС Індії, Японії та США. Запланована онлайн-участь в засіданні Ради МЗС Євросоюзу, яка затверджує санкції.

За словами Кулеби, головне - "зброя і санкції".

"І те, і інше буде. Нові санкції ЄС вже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами", - зазначив він.

73 країни й 9 міжнародних організацій підтримали Україну (facebook.com/dmytro.kuleba)

Раніше ми повідомляли, що українська армія знищила 22 російських танки в Маріуполі.

Також ми писали, українці масово записуються до терборони. Наразі є офіційна інформація з областей.

Читайте РБК-Україна в Google News
война