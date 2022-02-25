Украинцы массово записываются в тероборону: официальная информация из областей

В Украине идет второй день сопротивления российской агрессии. Публикуем подборку текущих новостей от некоторых областных военных администраций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ОВА в каждом из городов.

Винницкая область. ВСУ сбили российскую крылатую ракету. "Слава ВСУ", - прокомментировал глава области Сергей Борзов.

Днепропетровская область. По состоянию на первую половину дня никакого прорыва вражеских войск, диверсий или терактов, по данным ОВА, не произошло.

Закарпатская область. Центры комплектования с самого утра заполнены мужчинами, прибывшими после оповещения для прохождения службы в территориальной обороне, сообщает ОВА.

Запорожская область. Как сообщает глава ОВА Александр Старух, в областном центре идет обустройство оборонительных сооружений. На въездах в город устанавливаются конструкции, не позволяющие проехать военной технике. Самая большая угроза для области, по словам Старуха, надвигается с юга. В Мелитополе, где продолжаются уличные бои, зафиксировано попадание снарядов в жилые дома. Обломками здания ранены мужчина и девушка 12 лет.

Ивано-Франковская область. При ОВА создается информационный центр. Его задача - выявлять и опровергать фейки, оперативно сообщать жителям области о чрезвычайных ситуациях и распространять информацию о деятельности ОГА и оперштаба, размещении людей, прибывающих из зоны боевых действий.

Кировоградская область. Создается центр для приёма беженцев. По словам главы ОВА Марии Черной, область уже получила запрос на размещение 600 внутренних переселенцев с Востока.

Львовская область. Как сообщает ОВА, во Львове с утра доносилась сирена воздушной тревоги. По состоянию на 13.00 был дан отбой.

Николаевская область. Глава ОВА Виталий Ким призвал жителей области присоединиться к рядам территориальной обороны.

"У нас есть чем воевать, мы получим и оружие, и оборудование. Сейчас едут уже к нам бронежилеты, каски и все такое, даже РПГ", - отметил Виталий Ким.

Одесская область. На крышах медицинских учреждений разместили белые полотна с красными крестами. Это вызвало тревогу у жителей региона. Но, как разъясняет ОВА, разместить их поручил командующий оперативным командованием "Юг" Андрей Ковальчук в соответствии с положениями Женевских конвенций и протоколов к ним, согласно которым объект, маркированный таким знаком, не может быть целью атаки.

Полтавская область. Жители массово записываются в терроборону. Центры комплектования работают круглосуточно.